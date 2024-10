La nouvelle Fiat Grande Panda électrique a un prix

La Fiat Grande Panda s’ouvre enfin à la commande chez nous, d’abord dans sa version 100% électrique au groupe motopropulseur identique à celui de la Citroën ë-C3 (moteur de 113 chevaux et batteries de 44 kWh avec autonomie maximale de 320 km WLTP).

24 900€, voilà le prix de base de l’Italienne en finition Red avant le bonus écologique de 4 000€. C’est donc un peu plus cher que la Citroën ë-C3 démarrant de son côté à 23 300€, mais la Fiat possède un meilleur niveau d’équipement de série : outre la climatisation manuelle présente dans la Française, la Grande Panda Red dispose en effet d’un écran tactile central de 10,25 pouces compatible Apple Carplay et Android Auto à ce prix. Mais aussi de feux avant à LED en plus du combiné d’instrumentation numérique à 10 pouces (et d’un système audio à 4 haut-parleurs).

La finition haut de gamme La Prima, affichée à 27 900€ contre 27 800€ pour la ë-C3 Max, ajoute la climatisation automatique, des jantes alliage de 17 pouces, des radars de stationnement avant, des garnitures de portes en tissu, un accoudoir central avant, un rétroviseur intérieur photochromatique, une boîte à gants supérieure en « Bambox » ou encore des rétroviseurs rabattables électriquement.

Moins chère que la Renault 5 E-Tech Electric

Comme sa cousine française, la Fiat Grande Panda reste plus abordable que la Renault 5 E-Tech Electric démarrant pour l’instant à 27 900€ (version Evolution commandable à la fin de l'année) avant bonus avec ses batteries de 40 kWh. Rappelons que comme cette dernière, l’Italienne plafonne à 100 kW en puissance de charge rapide mais se contente de 7 kW en courant alternatif (il faut payer une option pour passer à 11 kW comme la Renault).

La gamme de la Grande Panda doit se compléter prochainement avec une version essence à hybridation légère de 100 chevaux.