La nouvelle Mercedes Classe S dévoile son multimédia

Plus le temps passe, et plus les constructeurs accentuent leurs efforts de développement et de communication autour de la connectivité, des assistants en tout genre et du multimédia. Mercedes ne déroge pas à la règle avec la nouvelle Classe S qui s'annonce enfin. Et il n'est pas question de moteur, de performances, de design ou de trains roulants : le premier chapitre est d'ordre technologique.

Il concerne tout particulièrement l'environnement MBUX de Mercedes qui se retrouve transcendé dans cette Classe S de septième génération. Avant toute chose, Mercedes rappelle que la Classe S est avant tout pensée pour les passagers arrière : logique, puisque la clientèle est avant tout dans le business, et aime avoir un chauffeur. Désormais, la grande nouveauté est que les passagers arrière auront chacun un écran totalement indépendant et disposant des mêmes fonctionnalités de confort et de divertissement que celui du conducteur. En clair, un vrai cocon qui isolera totalement le passager de son chauffeur.

La seconde génération du MBUX, qui sera inaugurée par cette Classe S, recevra régulièrement des mises à jour à distance de l'assistant vocal, annoncé très prometteur avec une voix naturelle. Mercedes a multiplié les écrans OLED à bord de sa limousine, mais un en particulier attirera l'attention : l'écran 3D du conducteur. Contrairement à l'i-cockpit de Peugeot (qui "simule" les trois dimensions, mais qui n'en est pas un), il s'agit ici de 3D réelle, avec un effet qui ne nécessitera pas de lunettes spécifiques. L'Authentification par facteurs multiples (visage, empreinte digitale ou voix) fait également partie du programme et permettra d'accéder notamment à 7 profils personnalisés différents à bord de l'auto (avec réglages de confort et de conduite adaptés).