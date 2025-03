La nouvelle génération de la Porsche 718 Cayman poursuit ses essais et a pris la direction de la Scandinavie pour tester son comportement sur les routes enneigées. Cette nouvelle génération va perdre ses blocs thermiques pour accueillir une motorisation électrique. Un changement d’importance qui pourrait bien faire fuir les amoureux de cette voiture de sport.

Désormais électrique, cette future génération veut conserver son agilité et ses performances. C’est en tout cas le message que veut faire passer Porsche aux « porschistes » afin de faire taire les critiques des fans des moteurs à explosion. Il convient de souligner que Porsche veut tout faire pour que la Porsche Cayman Electric soit au niveau de son homologue thermique, et c'est pour cela que la marque allemande met de gros moyens afin que le modèle de production soit parfait.

Porsche prend son temps pour peaufiner son auto

Ainsi, alors que la nouvelle Porsche Cayman Electric aurait dû être présentée cette année pour une commercialisation avant la fin de l’année, ce sera sans doute en 2026 que l’on verra apparaître la version définitive de cette auto. C’est aussi parce que la mise au point de cette auto a débuté plus tard que celle de la Boxster Electric dont on a déjà vu les prototypes à de multiples reprises y compris en Scandinavie.

Une plateforme inédite afin de garantir la même agilité

Il est vrai que tout est nouveau pour cette auto. Bien entendu, la motorisation électrique est inédite, mais également la plateforme qui a été conçue spécialement pour elle et la Boxster. Il s’agit d’une architecture dite « e-core » qui va permettre de placer les batteries très bas derrière les sièges afin que le conducteur et son passager soient positionnés le plus près du sol possible. Cette position basse n’est pas possible avec l’architecture de la plupart des voitures électriques qui intègrent les batteries dans le plancher. Avec ce type d’architecture « e-core », la Cayman dispose d'un centre de gravité très bas et Porsche pense ainsi pouvoir garantir ainsi assez d’agilité à ses autos. Quant aux performances, elles seront assurées par des motorisations électriques puissantes, affichant autant de puissance sinon plus que celle que propose la Cayman thermique actuellement. Mais pour le moment, Porsche maintient le secret sur la fiche technique de cette auto.