Dossier : où va Porsche ?

L’électricité, Porsche connaît. Tout du moins, le jeune Ferdinand Porsche qui en 1898 a l’idée de créer une automobile hybride, la Lohner-Porsche. Une voiture innovante, ce n’est pas qu’elle soit électrique, de nombreuses voitures électriques circulent à cette époque car le moteur à combustion interne est compliqué et peu fiable, mais c’est qu’elle dispose de moteurs électriques installés dans les moyeux des roues avant, puis il va construire un autre modèle avec quatre moteurs électriques, un dans chacune des roues. Plus tard (1901) il va doter son modèle d’un moteur thermique qui se chargera de recharger les batteries, c’est le premier modèle électrique à autonomie étendue !

Depuis la Lohner-Porsche beaucoup d’eau a coulé sous les ponts, Ferdinand Porsche a créé sa marque Porsche en 1931, puis ce fut au tour de son fils (après la mort de Ferdinand Porsche en 1951) de faire prospérer la marque en créant la Porsche 911, voiture sportive iconique. Depuis la marque Porsche à une réputation de constructeur de voitures sportives affichant une belle conception et une bonne fiabilité et si la marque s’est mise à produire des SUV (ce qui a fortement déplu à de nombreux « porschistes »), ceux-ci se montrent suffisamment performants pour faire taire les critiques. Et puis grâce à une belle carrière commerciale, le Porsche Cayenne premier SUV de la marque, a sorti Porsche d'une situation financière difficile qui pouvait lui être fatale.

Aujourd’hui la marque Porsche est confrontée à la demande de l’Europe de faire cesser les ventes de modèles thermiques à partir de 2035. Porsche s’est préparée à cette interdiction, en proposant des motorisations hybrides rechargeables sur la Porsche Panamera et le SUV Porsche Cayenne, puis à partir de 2019, en produisant la Porsche Taycan électrique qui a été suivie en 2021 de sa variante Taycan Cross Turismo, puis Sport Turismo. Mais pour ce qui concerne les motorisations hybrides plug-in, elles risquent de ne pas passer l’année 2035, et cela même si le vice-président de la Commission chargée du Pacte Vert a indiqué que la Commission fera le point sur les hybrides rechargeables en 2026, afin de voir si une possibilité existe de conserver cette technologie. Et puis, deux voitures électriques ce n’est pas beaucoup dans un catalogue qui ne compte pratiquement que des sportives équipées de moteurs thermiques.

Devant cette interdiction qui s’approche, la marque Porsche s’est décidée à mettre les bouchées doubles. Tout en conservant une offre de moteurs thermiques jusqu’à 2035, la marque va procéder par étapes. La première consistera à créer des plateformes spécifiques pour les véhicules électriques. Pour Porsche, il n’est pas question de transformer une plateforme thermique en base technique électrique. Pour Porsche, soit on fait des voitures équipées de blocs à combustion interne, soit on fait des voitures qui fonctionnent sur batteries, faire des compromis n’est pas dans l’ADN de la marque.

Associé avec Audi dans la création d’une plateforme commune PPE (Premium Platform Electric) qui servira chez Porsche à la future génération de Porsche Macan électrique (les versions thermiques devraient poursuivre leur carrière parallèlement). Cette base technique dotée de batteries positionnées dans le plancher ne pourra pas servir aux modèles les plus sportifs de la marque. C’est pourquoi Porsche a demandé au Groupe Volkswagen de pouvoir utiliser la nouvelle plateforme SSP (qui servira chez Volkswagen à créer une berline compacte) afin de la modeler selon ses désirs. En effet, Porsche a besoin d’une plateforme spécifique pour ses modèles sportifs, car pour ceux-ci, il faut une position de conduite aussi basse que possible.

Avec la plateforme SSP (Scalable System Platform), le groupe Volkswagen veut disposer d’une plateforme universelle électrique qui pourra intégrer tous les segments, de la citadine aux gros véhicules. Plus modulable que la MEB et la PPE, Porsche va l’emprunter à VW pour en faire une plateforme utilisable par ses sportives, mais aussi le gros SUV qu’il veut lancer en 2026. En plus de cette base SSP, pour les voitures sportives Porsche a développé également une architecture de batterie e-core afin d’obtenir en termes d’encombrement et de centre de gravité un équivalent à ce que propose une sportive à moteur central. Plutôt que de placer les batteries dans le plancher, on les dispose en position centrale et le plus bas possible derrière les sièges avant avec le moteur électrique qui entraîne les roues arrière. Comme cela, le pack de batterie est bien protégé à l’intérieur de l’empattement ce qui est un plus pour la sécurité. L’un des gros problèmes à résoudre maintenant reste le poids de l’ensemble et les ingénieurs de Porsche cherchent par tous les moyens à retirer les kilos superflus afin que la conduite sur circuit ne soit pas perturbée par un poids excessif.

La plateforme PPE équipera le futur Porsche Macan, mais la plateforme SSP pourrait équiper tous les futurs modèles de la marque et parmi eux, la 911 et toutes ses variantes. Dans un futur proche, chaque modèle Porsche aura une déclinaison électrique sur une plateforme dédiée, les modèles thermiques poursuivant leur carrière en parallèle, Porsche devrait passer par une période intermédiaire avec la 911. Car la 911 au fil des générations est restée une 911 avec son architecture spécifique (moteur en porte-à-faux arrière) sauf pour la version de course Porsche 911 RSR. Tout chambouler pourrait faire perdre pas mal de clients à la marque. Et c’est pourquoi Porsche va passer par une étape hybride pour la Porsche 911. Olivier Blume PDG de Porsche (il vient d’être nommé patron de Volkswagen) a indiqué en début d’année qu’une 911 hybride était en préparation. Il ne s’agira pas d’hybride rechargeable, mais d’un système hybride très dynamique à hautes performances et récupération d’énergie. C'est un équipement provenant en droite ligne de la compétition. Cette 911 hybride devrait être une nouvelle variante de la 911, avant que cette motorisation hybride n’équipe d’autres 911 et pourquoi pas les Boxster et Cayman. Pour le moment aucune annonce concernant l’arrivée de ce modèle, mais Porsche pourrait profiter du restylage de la 911 en 2023 pour présenter cette variante « verte ». Ensuite il sera temps de penser à la nouvelle Porsche 911 électrique, mais celle-ci n’arrivera sans doute pas avant 2030.