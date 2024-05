La nouvelle pub Michelin est un bijou

Quoi de neuf dans l’automobile française? Michelin ! L’entreprise française, fondée en 1889 à Clermont-Ferrand où se trouvent toujours son siège et l’essentiel de ses infrastructures de développement, a su se réinventer constamment et rester à la pointe de l’innovation pour faire figure de référence mondiale.

Mais si le savoir-faire est une chose, le faire-savoir en est une autre, à plus forte raison dans un secteur aussi compétitif que celui du pneumatique. Et là encore, la maison auvergnate frappe fort dans sa dernière campagne, intitulé « Sur la route et au-delà. » Le film de 85 secondes accompagnant cet article montre explore tous les territoires où Michelin est présent, du pneu auto qui représente son métier de base aux semelles de chaussures en passant par la voile gonflable pour cargo ou, demain, les pneus pour véhicules lunaires. « Tandis que la première phase de la campagne célébrait le mouvement et révélait la richesse des produits et services proposés par Michelin, ce deuxième opus nous emmène plus loin, au cœur des savoir-faire uniques du Groupe dans le domaine de la science des matériaux et de leur assemblage », précise la marque dans un communiqué. Côté Caradisiac, on accordera une mention spéciale au morceau choisi pour accompagner le film, à savoir l’excellent Galvanize des Chemical Brothers. « On savait que des pneus pouvaient nous emmener loin, mais on n’imaginait pas que ce serait aussi loin ! », résume d’ailleurs l’agence BETC qui a réalisé le film.