Les images des inondations faisant suite aux pluies torrentielles à Dubai submergent la toile ces derniers jours. Parmi les multiples vidéos, le clip d'une grande berline électrique Porsche Taycan en grande difficulté immortalise une issue plutôt insolite pour l'Allemande survoltée. Une séquence à découvrir en cliquant sur le bouton lecture dans l'encadré ci-dessous.

La noyade menace-t-elle cette Porsche Taycan ?

De prime abord, l'auto se montre presque condamnée à flotter sans jamais pouvoir sortir d'une immense flaque. Mais le conducteur aux commandes de la sportive n'a pas dit son dernier mot. Les remous à proximité des jantes indiquent qu'il écrase la pédale de droite : perdu pour perdu, il espère s'extraire utilisant les branches de ses jantes comme des hélices. Et cela fonctionne ! Quelques secondes plus tard, la Porsche Taycan avance lentement mais sûrement au point de former de véritables vagues autour d'elle. Cette fois c'est sûr, la voiture rejoint le bord.

Au final, plus de peur que de mal. La Porsche Taycan s'en sort indemne malgré sa profondeur de gué de 300 mm. Une valeur évidemment bien inférieure à celle des véhicules surélevés. Les pick-up branchés Tesla Cybertruck et Rivian R1T revendiquent par exemple respectivement pour cette donnée 815 mm et 910 mm.