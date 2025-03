Quel est le rapport entre la Toyota iQ et l’Aston Martin Cygnet ? Les connaisseurs le savent, il s’agit de la même voiture. En 2011 et alors que la micro-citadine de Toyota existait déjà depuis trois ans sur le marché, le constructeur anglais a décidé de l’utiliser comme base d’un modèle citadin au design retouché et à la finition intérieure améliorée pour convenir à ses standards.

L’Aston Martin Cygnet conservait le petit bloc 1,3 litre essence atmosphérique de 98 chevaux installé en position centrale avant de la Japonaise, mais avec un prix de 38 250€ en 2011 au lieu de moins de 20 000€ pour le modèle « donneur » chez Toyota. Il s’est écoulé à environ 600 exemplaires et aujourd’hui, ces voitures sont assez recherchées sur le marché de l’occasion (on en trouve sur La Centrale à partir de 37 990€).

Une Cygnet V8, ça a existé

Toutes les Cygnet n’étaient pas égales. En 2018, le département de personnalisation Q a présenté un exemplaire spécial, entièrement retravaillé par ses équipes de développement. Au lieu du petit bloc essence de Toyota, elle possède un V8 de 4,7 litres atmosphérique développant 430 chevaux et 490 Nm, celui de l’Aston Martin Vantage S de l’époque.

Longue de 3,7 mètres (60 cm de plus que l’IQ normale pour faire rentrer le moteur sous le capot avant) et considérablement élargie, cette Cygnet pas comme les autres possédait deux sièges reculés au maximum dans l’habitacle et a été conçue à la demande d’un client.

Elle se retrouve aujourd’hui à vendre chez Nicholas Mee au Royaume-Uni, à un prix non précisé. L’engin est homologué pour la route mais uniquement au Royaume-Uni. Pas sûr qu’il puisse être immatriculé chez nous mais au niveau des délires automobiles, il en tient une sacrée couche.