L'Aston Martin Cygnet coûtait moins cher que certaines citadines électriques actuelles

Caradisiac vient de rassembler la plupart des citadines électriques du marché actuel pour élire la meilleure du lot. Distinguée par notre grille de notation au grand dam de certains essayeurs (dont la personne qui écrit ces lignes), la Honda e remportant ce grand comparatif coûte 41 270€ dans sa version Advance. A ce prix, elle offre évidemment un équipement haut de gamme (ce qui l’a d’ailleurs bien aidée à gagner malgré son autonomie limitée et sa consommation catastrophique).

Les Dacia Spring et autres Renault Twingo Electric coûtent beaucoup moins cher que ça, avec des additions démarrant légèrement au-dessus des 20 000€ et ne dépassant pas les 27 000€. Comme pour la Honda et tous les modèles électriques neufs coûtant moins de 47 000€, il y a aussi le bonus écologique à retrancher (qui passera à 5000€ en 2023). Mais comme l’a relevé l’un de nos lecteurs (« jaweshfcgb » pour ne pas le citer), la comparaison est tout de même rigolote quand on met les prix des nouvelles citadines électriques haut de gamme actuelles à côté de ceux de l’Aston Martin Cygnet à son lancement en 2011.

Élitiste à l’époque, beaucoup moins aujourd’hui

Quand cette bizarrerie est sortie au début de la précédente décennie, tout le monde pouffait en découvrant sa grille des prix. Basée sur la Toyota iQ de l’époque et redessinée par les designers d’Aston Martin, cette mignonne petite citadine très huppée démarrait alors à 38 250€ en boîte manuelle. Même si vous posiez à ce prix votre séant sur de magnifiques sièges en cuir et que vous profitiez d’une magnifique ambiance à bord, la rallonge de plus de 25 000€ par rapport à une Toyota iQ de base faisait mal. Rappelons qu’à cette époque, d’ailleurs, la version la plus haut de gamme de la Renault Clio (hors modèles RS) dépassait à peine les 20 000€. Aujourd’hui, une Fiat 500 électrique haut de gamme se négocie à 38 500€ et la dernière Peugeot e-208 à 40 400€ en finition GT. Et oui, elles valent désormais plus cher que cette petite Aston Martin perçue comme totalement déraisonnable il y a dix ans, même si cette comparaison ne tient évidemment pas compte de l'évolution de l'inflation entre ces deux époques (38 350€ de 2011 équivalent actuellement à 44 900€).

Enfin ça, c’était avant. Car comme on peut le constater en cherchant un peu sur La Centrale, cette Aston Martin Cygnet fait désormais office de véritable véhicule de collection : les prix des exemplaires disponibles à la vente oscillent actuellement entre 41 990€ et 59 900€. Un genre de prix que n’attendront jamais les citadines électriques, même dans leurs versions haut de gamme. Enfin, on l’espère ?