La pompe à eau, petite faiblesse de la mécanique

La panne la plus courante en matière de mécanique est : la pompe à eau. Quels que soient l’âge ou l’énergie du véhicule rien n’y fait. Un véhicule qui chauffe de plus en plus, de la fumée qui sort sous le capot au niveau du radiateur, une fuite de liquide sur le sol à l’avant de la voiture, sont autant de signes qu’il ne faut pas négliger.

À quoi sert la pompe à eau ?

Presque tous les véhicules modernes thermiques, exception faite de quelques références à refroidissement par air, disposent aujourd’hui d’un système de refroidissement par eau permettant d’évacuer la chaleur générée par le fonctionnement du moteur.

En effet, dès que vous mettez votre moteur en marche, le liquide de refroidissement est véhiculé depuis le radiateur par la pompe à eau où il est refroidi pour être ramené ensuite au moteur.

La pompe à eau assure un débit constant de tout le système.

La majorité des pompes à eau sont à entraînement mécanique via une courroie d’entraînement qui peut, selon le modèle du véhicule, être trapézoïdale à nervures, ou crantée. Certaines pompes à eau à entraînement mécanique fonctionnent grâce à un moteur électrique indépendamment du moteur du véhicule.

Pourquoi la pompe à eau tombe-t-elle en panne ?

La première cause de panne est tout simplement l’usure des composants, surtout si le véhicule a un kilométrage élevé. En effet, cette pièce mécanique ne nécessite pas d’entretien. Elle est conçue pour durer aussi longtemps que votre véhicule et n’est que rarement contrôlée.

Autre raison : la perte d’étanchéité d’un ou plusieurs joints qui assurent l’étanchéité – entre autres - de l’arbre et du boîtier. En effet, la sollicitation des joints à des températures élevées finie par rendre ces derniers poreux, voire cassants, ce qui provoque des fuites mais également l’introduction d’impuretés dans le système de refroidissement.

L’utilisation d’additifs dans le système de refroidissement, autres que le liquide adéquat, peut également provoquer une panne. La présence de corps étrangers, de saletés ou de particules diverses qui peuvent pénétrer lors d’une mise à niveau du contenu du vase d’expansion ou du fait d’un défaut d’un des composants, peut endommager la pompe. Un corps étranger, même petit, peut également bloquer ou endommager l’hélice à l’intérieur de la pompe.

Enfin, l’hélice qui entraîne le mouvement dans la pompe peut se casser. Comme tout système mécanique, la pompe est dotée de pièces mécaniques comme le pignon d’entraînement, la roue ou la poulie qui peuvent s’user et/ou se briser du fait de la corrosion, de l’usure des matériaux ou d’un défaut dans le système d’entraînement.

Quels sont les symptômes qui doivent vous alerter ?

Les fuites de liquide de refroidissement la pompe à eau sont fréquentes, surtout si votre véhicule a beaucoup de kilomètres. Le liquide de refroidissement s’évapore sans nécessairement se répandre jusqu’au sol du fait des températures élevées du moteur. Si vous constatez une baisse régulière du liquide de refroidissement dans le réservoir d’expansion il ne vous reste plus qu’à chercher d’où vient la fuite. Si la fuite est importante, vous constaterez des taches sur le sol à l’avant de votre véhicule.

Des bruits de frottement ou un cognement peuvent également indiquer une pompe en train de rendre l’âme.

Dans tous les cas, une augmentation importante de la température du moteur, une surchauffe du système de refroidissement, un voyant de température qui s’allume, des bruits provenant de la pompe ou une perte de niveau dans le vase d’expansion, doivent vous alerter.

Que faire en cas de pompe à eau défectueuse ?

Lorsque cette dernière tombe en panne ou montre des signes de déficience, mieux vaut intervenir avant que cela n’entraîne une panne complète du moteur.

Le mieux dans ce type de panne est de remplacer purement et simplement la pompe à eau pour la bonne raison qu’il s’agit bien souvent de composants usés qui induiront sans doute de nouvelles pannes à venir. En outre, il est plus simple de changer cette pièce que de la réparer et le coût de la réparation sera souvent plus onéreux que celui d’un simple remplacement par une pièce de rechange. Néanmoins, cette dernière doit être impérativement remplacées par une pompe d’origine.

Attention à la tentation d’acheter des pièces d’occasion. Si ce phénomène est très à la mode puisque les pièces sont à des prix particulièrement avantageux, il est préférable de s’assurer de la provenance de ces dernières. La pompe à eau d’occasion doit impérativement être de bonne qualité, avoir un faible kilométrage, et ne présenter aucun défaut apparent.

Peut-on la changer soi-même ?

Si votre pompe à eau est totalement indépendante du circuit de distribution, il est très facile de la changer vous-même. Mais, dans le cas contraire, la pompe à eau peut faire partie du « kit de distribution ». C’est en effet la courroie de distribution qui assure alors son entraînement. Vous serez bien souvent obligé de changer la courroie de distribution que, de toute façon, vous seriez obligé de retirer pour remplacer la pompe.

Changer la pompe à eau et la courroie de distribution n’est pas une mince affaire. C’est un travail qui nécessite plusieurs heures et des connaissances approfondies en mécanique.

Certes vous économiserez de l’argent sur le temps de travail du garagiste qui, selon qu’il doive changer la pompe avec ou sans la distribution, peut vous facturer de 70 à 1 000 € pour une pièce qui ne vous coûtera sans doute qu’aux alentours de 30 à 70 € avec les joints. Seulement, si vous n’êtes pas un mécanicien suffisamment aguerri, posez-vous la question de ce que vous coûteront ensuite le dépannage du véhicule et la réparation de vos erreurs !