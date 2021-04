La prime à la casse pourra servir à acheter un vélo électrique

Lorsqu'on met à la casse une vieille voiture, on touche une prime qui permet d'en acheter une nouvelle, plus récente et donc moins polluante. Mais il sera bientôt possible d'acheter à la place un vélo à assistance électrique. Lors de l'examen en première lecture du projet de loi climat, les députés ont adopté un amendement du gouvernement qui acte cet élargissement de la prime à la conversion.

Le montant de la prime n'est toutefois pas encore connu. Visiblement, ce ne sera pas le même que pour acheter un véhicule, où les sommes varient en fonction des revenus et du modèle choisi, de 1 500 à 5 000 €. Certains évoquent ici des primes de 500 à 1 000 €, un montant qui permettrait de couvrir 50 % du prix d'achat. Le gouvernement songe aussi à un nouveau bonus pour les vélos-cargos, qui permettent de transporter du matériel ou des passagers. De quoi inciter des familles et des professionnels à se débarrasser plus facilement d'un véhicule.

Dans le journal Le Parisien, Olivier Schneider, président de la Fédération française des usagers de la bicyclette, se réjouit du changement qui s'opère avec ces aides : "Grâce à cet amendement, on ne se contente pas de mettre au rebut des voitures polluantes, on diminue aussi la circulation automobile".

La crise sanitaire a boosté les ventes de vélos à assistance électrique. Plus de 500 000 ont été écoulés en 2020 en France, en hausse de 29 %. Ils ont représenté une vente de vélo sur cinq.