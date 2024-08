La prochaine concurrente de la Tesla Model 3 se nomme Kia EV4 et elle est déjà en Europe.

Dévoilée en avant-première en octobre 2023 sous la forme d’un concept-car, la future berline compacte Kia EV4 est désormais en phase d’essais de mise au point. Des prototypes avaient déjà été aperçus en Corée du Sud, mais c’est en Europe que ce modèle est en test maintenant. Sous la bâche qui la recouvre on retrouve le profil du concept-car, le modèle de série sera lancé en mars 2025 en Corée et devrait être disponible chez nous à l’été 2025.

Pour Kia, la Kia EV4 sera chargée de bousculer la Tesla Model 3. Pour cela elle devrait être proposée à un tarif concurrentiel, on évoque une fourchette de prix pour le modèle d’entrée de gamme entre 38 000 et 42 000 €. La Kia EV4 va reprendre les éléments techniques du SUV Kia EV3. Ainsi cette auto devrait reprendre les batteries de 58,3 kWh et de 81,4 kWh qui équipent le SUV citadin.

Un design original

La Kia EV4 devrait à l’image du concept-car être une berline quatre portes à coffre, assez originale. Comme on le voit sur le prototype, le dessin des vitres latérales est très moderne, la partie arrière est assez haute et la ligne de toit très fuyante. Ce profil atypique devrait donner une forte personnalité au nouveau modèle coréen qui devrait être doté d’une belle habitabilité.

Des aides à la conduite de nouvelle génération

Le modèle devrait reprendre la motorisation du Kia EV3 de 204 ch (traction), mais pourrait se doter de motorisations plus puissantes. Comme le SUV urbain, la Kia EV4 devrait être dotée de nombreuses aides à la conduite dernier cri avec le système Highway Driving Assist 2.0 et le Smart Cruise Control 2.0, ce dernier se dote d’un régulateur de vitesse adaptatif qui peut réduire de lui-même la vitesse dans les virages ou dans les zones dangereuses, mais aussi d’un système de surveillance d’attention du conducteur sophistiqué permettant d’arrêter totalement le véhicule en cas d’inaction de la part du conducteur.