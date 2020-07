La production de la nouvelle BMW Série 4 s'anime

Les premières BMW Série 4 de série pointent le bout de leur nez. Le coupé allemand à la calandre controversée est désormais produit à grande échelle dans la structure de la firme munichoise située à Dingolfing. Le constructeur d'outre-Rhin indique par la même occasion que c'est aussi le cas pour la grande berline Série 5 restylée et sa cousine Série 6 Gran Turismo.

L'usine fonctionnelle depuis 1973 assemble en outre les BMW Série 8 en coupé et cabriolet. Les versions M de ces modèles et la Série 4 Gran Coupé sont aussi construites sur place. Enfin, les ouvriers produisent quelques hybrides dont les 530e et 745e. 1500 voitures sortent chaque jour des chaînes de cette gigantesque structure.

Pour rappel, la grille des tarifs de la dernière BMW Série 4 débute en France à partir de 48 000 €. Le catalogue des mécaniques comporte pour l'instant des blocs essence et diesels aux puissances étendues de 184 chevaux à 374 chevaux. Toutes les BMW Série 4 sont aujourd'hui équipées d'une transmission automatique à 8 vitesses.