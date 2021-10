La refonte électrique de Maserati a commencé

Les grands travaux se poursuivent chez Stellantis. En Allemagne, Stellantis vient d'annoncer l'arrêt de l'usine Opel d'Einbach jusqu'en 2022. Officiellement, les raisons sont simples : la pénurie de certains composants. Mais les syndicats craignent surtout qu'il s'agisse surtout d'une phase de transition vers la fermeture du site, alors qu'il se murmure que Stellantis pourrait tenter de rendre deux usines Opel indépendantes d'un point de vue juridique, ce qui les ferait dépendre directement de Stellantis aux Pays-Bas, et plus d'Opel. L'objectif non avoué est une recherche de la "flexibilité".

Le groupe mondial opère également quelques changements en Italie. D'ici 2024, un grand "hub" électrique italien sera créé dans l'usine de Mirafiori, autour de Turin, où sont déjà assemblées les Fiat 500 électrique et Maserati Levante. Dans cette réorganisation, les employés du site de Grugliasco seront transférés justement à Mirafiori pour renforcer les effectifs. Et avec elles, les Ghibli et Quattroporte.

L'un des objectifs est de créer des équipes pour la transition de Maserati, qui deviendra progressivement une marque 100 % électrique avec, dans un premier temps, l'arrivée de la remplaçante de la GranTurismo, qui se passera de moteur à combustion. En plus du duo GranTurismo/GranCabrio, un nouveau SUV électrique sera également produit par Maserati dans un avenir proche.