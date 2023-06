La Renault Mégane E-Tech redevient moins chère

A son lancement au début de l’année 2022, la Renault Mégane E-Tech électrique démarrait à 35 200€ dans sa version EV40 « Standard Charge » en finition Equilibre. Un prix assez bas qui ne lui a pas permis d’intéresser la clientèle en nombre, probablement parce qu’elle ne pouvait se recharger qu’à une puissance de 7 kW au maximum sans possibilité d’utiliser du courant continu pour gagner du temps. Cette version à petites batteries a ensuite disparu du catalogue pour ne laisser que la variante EV60, formant l’entrée de gamme jusqu’à ce matin au prix de 42 000€ en finition Equilibre.

Mais Renault vient de faire machine arrière : l’auto redevient en effet disponible en version EV40 à petites batteries (et moteur de 130 chevaux). Dans la finition Equilibre, cette Mégane E-Tech EV40 Standard Charge coûte 38 000€ soit 4 000€ de moins que la version EV60 la moins bien équipée. Elle est d’office équipée de la capacité de charge rapide à 85 kW (contre 135 kW pour la version EV60), Renault ayant décidé de ne plus commercialiser l’auto sans possibilité de se charger en courant continu.

Un surcoût de 800€ par rapport au prix de lancement

Sachant que la Mégane E-Tech EV40 « Boost Charge » aux capacités identiques était affichée à 37 200€ au lancement l’année dernière, la nouvelle EV40 « Standard Charge » ne coûte « que » 800€ de plus aujourd’hui. Renault précise par ailleurs que les versions Evolution ER, Techno et Iconic embarquent désormais une pompe à chaleur et un système d’optimisation de série sans surcoût. Avec ces petites améliorations et changements, la Française reste nettement plus chère que la MG4 mais elle devient plus abordable que la Volkswagen ID.3 restylée.