La Route 66 à l'honneur d'une exposition photo

Cyril de Plater est ce qu’on appelle un « vieux routier » de la photographie automobile, qui a promené ses objectifs sur toutes les routes du monde depuis des décennies.

Parmi les sujets de prédilection de ce passionné de musique, amateur de blues et guitariste à ses heures, figure la mythique Route 66, longue de près de 4 000 km et reliant Chicago (Illinois) à Santa Monica (Californie). La parcourir constitue le meilleur plongeon possible dans la culture et l’histoire nord-américaine.

Après avoir parcouru la « mother road » par morceaux pendant des années, il a eu il y a quelques années l’opportunité d’embarquer avec les équipes de Dominique Chapatte (M6 Turbo) pendant un mois, ce qui lui a permis de d’effectuer tout le parcours d’une traite.

Il en a tiré les illustrations d'un livre, intitulé « Sur la Route 66 avec Dominique Chapatte », publié aux Editions M6. « La 66, tout le monde en parle mais personne ne la connaît vraiment », explique Cyril de Plater. « La magie opère quand tu la parcours dans le sens de sa construction, d’est en ouest. J’avoue avoir un faible pour Flagstaff, en Arizona, ainsi que pour le secteur des Twin arrows. Sans oublier le fameux Bagdad café, bien sûr. »

Une quarantaine de ces photos feront l’objet d’une exposition organisée du samedi 17 septembre au dimanche 16 octobre au Château du Val-aux-Grès situé à Bolbec (76), près de Fécamp. L’entrée est libre, et l’exposition visible de 14h30 à 18h les mercredi, samedi et dimanche.

En complément, vous découvrirez une autre exposition, tout aussi intéressante, composée de photos d’Annie Gazé, passionnée par les lieux abandonnés dont elle s’attache à capturer les mystères en utilisant un vieux rétroviseur. Ses images, regroupés sous le thème de « l’Effet rétro », tournent aussi autour du thème de l'automobile, une autre de ses passions.

Vernissage vendredi 16 septembre à partir de 18h30 et samedi 17 à partir de 14h30 en présence de Philippe Lacarriére, collaborateur de Dominique Chapatte sur l'émission M6 / Turbo et spécialiste de la Route 66.