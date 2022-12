La Russie interdit à ses clients de revendre du pétrole aux pays comme la France

Il y a quelques jours, la Russie annonçait sa volonté de baisser sa production de pétrole de 5 à 7% pour répondre à une nouvelle mesure instaurée par l’Union européenne, le G7 et l’Australie : le plafonnement du prix d’achat du pétrole russe à 60 dollars le baril, en addition des précédentes mesures d’embargo déjà prises.

Et on apprend aujourd’hui une autre décision de la Russie, concernant cette fois ses partenaires qui continueront d’acheter du pétrole russe. A partir du 1er février 2023, il sera interdit à ces pays clients du pétrole russe de revendre leurs stocks à des nations s’étant prononcées pour les mesures de plafonnement sur le prix du pétrole. La France et les 26 autres pays de l’Union Européenne ne pourront donc plus s’alimenter en pétrole auprès de nations clientes de la Russies. Par le passé, il a été dit que des pays européens se fournissaient en pétrole russe revendu par l’Inde ou la Turquie.

Sauf « permission spéciale de Poutine »

A noter que la Russie se réserve le droit d’autoriser certains de ses clients en pétrole à continuer de revendre la marchandise à un ou plusieurs pays à l’origine du plafonnement, sous réserve d’une « permission spéciale accordée par Vladimir Poutine ». Cette possible exonération est directement inscrite dans le décret publié par la Russie. Rappelons par ailleurs qu’au sein de l’Union Européenne, la Bulgarie a négocié de ne pas figurer dans l’embargo contre la Russie.