Nouvel emballement des prix du carburant à cause de la Russie ?

Malgré la forte diminution de la remise gouvernementale, passée de 30 centimes par litre à seulement 10 centimes le 1 novembre dernier, le carburant reste bon marché actuellement à la pompe en France. Vendredi dernier, les prix moyens du sans plomb 95 en France restaient en moyenne à 1,67€ du litre d’après le spécialiste Carbu.com. Le diesel atteignait lui 1,76€ le litre, soit des niveaux très corrects même s’il faudra ajouter 10 centimes par litre sur ces prix à partir du 1 janvier 2023 après la fin totale de la remise gouvernementale.

Mais deux mauvaises nouvelles se profilent pour le prix des carburants en 2023 : la première, c’est la décision de la Russie de réduire sa production de pétrole de 5 à 7% en réponse à l’embargo européen et au plafonnement des prix d’achat de son pétrole brut. Dans un contexte international toujours très tendu à cause de la crise ukrainienne, la Russie préfère prendre le risque de baisser ses revenus du pétrole en en vendant moins plutôt que de maintenir les niveaux de production actuels et le vendre moins cher à une bonne partie de ses clients (l’embargo rassemble l’Union Européenne, le G7 et l’Australie). Rappelons que la Russie pourra toujours se reporter vers d’autres partenaires privilégiés comme la Chine, l’Inde, la Turquie et même la Bulgarie qui a négocié à ne pas figurer dans l’embargo européen.

La reprise de la Chine, un gros impact sur la consommation de pétrole ?

L’autre mauvaise nouvelle pour nous, c’est la fin des paralysies de l’activité économique chinoise qui se profile maintenant que le pays a décidé d’arrêter sa politique « zéro covid ». Le pays fait actuellement face à une situation sanitaire délicate à cause de l’explosion du nombre de cas suite à son changement de politique. Mais d’ici quelques semaines, la situation devrait s’améliorer et les usines ne seront probablement plus perturbées par les périodes de quarantaine. Cela devrait donc permettre une pleine activité économique et donc, une plus grande demande en pétrole de la Chine. Ce qui impactera inévitablement le prix du pétrole mondial (qui se situe encore sous les 84 dollars à l’heure où nous écrivons ces lignes). Et donc, le prix du carburant dans les stations françaises…