La saga Fast and Furious s'arrêtera au 11e épisode

Fast and Furious s'adresse à la même cible que ceux qui regarde la téléréalité (Les anges, Les Ch'tii and Co).

C'est racoleur comme la téléréalité : bimbos qui se baladent à poil en permanence + mec bodybuildé (et même pas naturel, on sort l'odeur du wisterol, diabanol et des anti-oestrogène à 200 km) cerveau OFF.

Les personnages sont stupides : comme dans la téléréalité.

C'est pas crédible que ce soit sur les cascades, ou tout simplement le scénario à l'image des scénarios imposés par la production dans les téléréalités.

Ce genre de film plait avant tout aux cas sociaux : comme la téléréalité.

Ce type de film rend stupide : comme la téléréalité.

C'est pas juste un navet cette série de film (comme pourrait l'être un Taxi par exemple). C'est un hymne malsain à la superficialité.