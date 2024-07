Ineos Automotive est un tout jeune constructeur automobile britannique, propriété du milliardaire Jim Ratcliffe, qui a fait fortune dans l'industrie pétrochimique, et se trouve être l'un des hommes les plus riches du Royaume-Uni. Et quand il s'intéresse à l'automobile, rien de plus simple, il crée de toutes pièces sa marque. Laquelle conçoit un gros 4x4, inspiré sur le fond comme sur la forme par la première génération de Land Rover Defender : le Grenadier.

Un 4x4 pur et dur, à châssis échelle séparé, étudié pour grimper aux arbres, ce qu'il fait très bien, notre essai l'ayant largement démontré. On s'attend donc plus à voir cet engin aux mains des services de secours, des agents des lacs et forêts ou des gentlemen farmers britanniques, arpentant les sentiers et la rocaille, qu'aux mains des bourgeois dans les quartiers chics de Londres ou autres capitales européennes.

dailymotion La série limitée personnalisable de l'Ineos Grenadier mérite-t-elle le "détour" ? En tout cas : c'est son nom !

Pourtant, 3 ans après la première présentation du Grenadier, déjà lors du Festival of Speed de Goodwood en Angleterre, Ineos a présenté cette année, au même endroit, une série limitée "premium", très haut de gamme et personnalisable, baptisée "Detour". Pourquoi Detour ? Parce que, dixit la marque : "le Grenadier s'adresse à ceux qui aiment conduire, et que le chemin le plus long vaut parfois le détour"...

Il n'y a que 200 exemplaires qui sortiront des lignes de montage françaises du Grenadier, à Hambach, puisqu'Ineos a racheté en 2020 l'usine mosellane de Mercedes, qui y fabriquait des Smart et des SUV frappés de l'étoile. Mais le Grenadier Detour est destiné à être fini "à la main".

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Une série limitée à 200 exemplaires, très personnalisable

En effet, c'est la première série à être gérée par une toute nouvelle entité du constructeur, baptisée "Arcane Works", et destinée à produire en série limitée des modèles exclusifs et hautement personnalisables, comme peuvent le faire des marques de luxe comme Rolls-Royce, Bentley, Aston Martin, Mercedes-Maybach ou même Bugatti. "Sky is the limit" en matière de personnalisation pour Arcane Works, nous a-t-on assuré. "Vous voulez un Grenadier avec les jantes recouvertes de diamant ? Une sellerie fluo ? Ce sera possible !"

Bon... Malgré tout, pour commencer, rien de tout cela avec le Grenadier Detour. Mais déjà des possibilités de personnalisation inconnues sur le modèle de base. Ainsi, on trouve à l'extérieur des éléments spécifiques, comme la grille de calandre, qui arbore deux barres à vaguelettes aspect aluminium, ou les optiques au cuvelage revu, et protégées par des grilles noires.

La couleur des barres de toit, de l'échelle arrière, des plaques de protection sous châssis sont également spécifiques, tandis que les jantes 18 pouces forgées sont dédiées à cette série spéciale. Enfin, les quatre couleurs de carrosserie "incluses" sont exclusives. On trouve donc un "Magma Red", un "Whiteout Blue" et un "Storm force Silver", en plus du joli vert "Squall Green" de notre modèle de présentation.

Mais ce n'est pas tout. Comme tout modèle ultra-personnalisable qui se respecte, le client peut arriver avec sa couleur favorite, et Ineos la reproduira à l'identique avant de la poser artisanalement sur l'auto. Le référencier contient donc une infinité de couleurs... Et chaque peinture sera polie à la main, s'il vous plaît...

Un habitacle rendu plus luxueux

Personnalisation à l'extérieur donc, mais aussi dans l'habitacle, où l'on trouvera deux nouvelles finitions satinées pour le tunnel de transmission entre les sièges, les portières et les évents. On aura aussi le choix entre 4 cuirs "pleine fleur" pour la sellerie, fournis par l'artisan britannique Bridge of Weir. Mieux encore, le ciel de toit pourra au choix se couvrir d'une sélection de cachemire, fourni par Johnstons of Elgin. Enfin les seuils de porte avant se couvrent d'une plaque en aluminium gravé au laser, reprenant le nom de la série limitée, du modèle, et de l'entité Arcane Works, en plus d'une mention "Specially created for Goodwood 2024"...

Et , avec ces possibilités de personnalisation vient une question : est-ce bien pertinent, sachant que le Grenadier est destiné à la base à crapahuter dans les environnements les plus difficiles et potentiellement salissants, d'y injecter autant de luxe ?

Les gars du marketing ont manifestement répondu "oui"... Marchant ce faisant dans les pas de Land Rover, qui fait il faut l'avouer exactement la même chose.

Touche finale au Grenadier "Detour", la présence sur l'aile avant d'un badge reprenant son nom, réalisé par un orfèvre britannique lui aussi : Vaughtons.

Pas de modifications techniques

Pour le reste, rien ne change : châssis en échelle et cabine séparée améliorant l'efficacité en tout-terrain, transmission intégrale ultra-performante avec blocage de différentiel avant et arrière et gamme de vitesses courtes. Possibilité de passer des gués de 80 cm, mais aussi places arrière moyennes par rapport au gabarit, tandis que le coffre est gigantesque avec 1 152 litres banquette en place et plus de 2 m3 banquette rabattue.

La qualité de la finition est toutefois basique, avec beaucoup de plastiques durs, mais les assemblages sont robustes. Et sur la console centrale, chaque (gros) bouton a sa propre fonction, selon la maxime habituellement réservée à Porsche (même si ça a changé depuis...). Et comme il n'y a pas la place pour toutes les fonctions sur la console, le reste des commandes a été placé au plafond, en mode Airbus.

Sous le capot, pas de changement non plus. Officient deux blocs 6 cylindres en ligne, fournis par BMW. Premièrement un essence de 286 ch et 450 Nm de couple, qui pour le coup bénéficie ici d'un système d'échappement sur mesure, qui libère un peu sa jolie voix. Nous avons pu constater que c'était bien le cas, et que ces 6 en ligne BMW sont toujours aussi agréables à écouter. Et deuxièmement un diesel de 249 ch et 550 Nm.

Des prix non communiqués

Les prix ? Pas communiqués par la marque... On nous a fait comprendre que si le prix de base du Grenadier est un prix plancher, soit 82 490 € minimum en 5 places Station Wagon, auxquels il faut ajouter 60 000 € de malus, à cause des rejets de CO2 de 286 à 325 g/km (les versions "utility wagon" y échappent car ils sont considérés comme des utilitaires), le prix maximum, lui, est presque "sans limite", puisque l'on peut personnaliser à l'extrême le véhicule.

Si vous comptez donc un minimum de personnalisation, le malus classique et le malus au poids, n'espérez pas obtenir moins de 160 000 €/170 000 € pour une série limitée "Detour" en France. Il y a donc fort à parier que vous n'en croiserez "pas souvent" sur nos routes. Et c'est pour ne pas dire "jamais"...

Mais cela a le mérite de faire parler de la marque (la preuve), de démontrer sa volonté de jouer dans la cour des constructeurs très premium. Car Arcane Works n'en est qu'à sa première série limitée. D'autres suivront, avec, nous a-t-on dit, des possibilités encore plus poussées...