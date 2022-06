La Skoda Octavia : un carton dans 8 pays européens, la Golf dans 4 seulement

Quelles autos sont les plus vendues dans quels pays ? Voilà de quoi s'instruire automobilistiquement au réveil, en ce jeudi 9 juin 2022. Et c'est une question à laquelle ont cherché à répondre nos confrères du site zutobi.com, spécialisé dans le passage de permis de conduire aux USA, en se basant sur les données de l'AMENA (Automotive Association Middle East and North America)

Et s'ils ont conduit leur étude sur 102 pays, sur toute la surface de la planète, intéressons-nous, de notre côté à ce qui se passe plus proche de nous, en Europe.

Sur le vieux continent, c'est la Skoda Octavia qui impressionne. Cette sage et très classique berline familiale est en effet en tête des ventes dans 8 des 27 pays européens ! Une (relative) claque pour la Volkswagen Golf, qui est meilleure vente dans seulement 4 pays.

Il faut toutefois préciser les choses, évidemment. En effet, l'Octavia est en tête dans des pays à petit marché en volume. Et la Golf, par exemple, est la meilleure vente sur le plus gros marché automobile européen qu'est l'Allemagne. Ce qui fait qu'au final, elle est la 3e meilleure vente de voiture en Europe, sur le premier trimestre 2022, alors que l'Octavia ne rentre même pas dans le top 10...

La Skoda Octavia plaît à beaucoup de peuples européens

Mais cela a d'intéressant tout de même de montrer que l'Octavia a du succès dans bien plus de pays que la Golf, ou que la Renault Clio ou la Dacia Sandero (Turquie, Kosovo) par exemple.

Ainsi, la berline tchèque est la plus populaire en République tchèque, Autriche, Pologne, Finlande, Suisse, Bosnie-Herzégovine, Croatie et Serbie. Oui, même nos amis suisses plébiscitent cette sage familiale.

La Volkswagen Golf, elle, est l'auto la plus vendue en Allemagne, Belgique, Luxembourg et Liechtenstein.

Sur la troisième marche du podium (toujours focalisé sur l'Europe), on trouve la Renault Clio, qui est la plus vendue au Portugal et en Slovénie. On rajoute la Tunisie au niveau mondial.

Mais sachez qu'au niveau mondial, ce sont les Toyota Hilux et Land Cruiser qui sont des best-sellers sur le plus de marchés, respectivement 16 pour le Hilux, et 9 pour le Land Cruiser. La Skoda Octavia est troisième, avec 8 pays (et ils sont tous européens donc), La Toyota Corolla est 4e (5 pays) et la Golf 5e avec 4 pays, tous européens.

Voir ici les résultats complets de l'étude : https://zutobi.com/us/driver-guides/world-of-best-selling-motor-vehicles

Ce type de classement met en lumière les goûts des différentes populations, le côté rationnel ou moins de leurs achats automobiles. Et nous l'avons souvent écrit : l'Octavia est l'archétype de l'achat rationnel. En voici certainement une nouvelle preuve.

Source Zutobi.com