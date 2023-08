La Tesla Model Y n'est plus l'électrique la plus vendue en France

Elon Musk l’avait annoncé, et l’a fait, sa Model Y est devenue la voiture la plus vendue au monde ! La France a contribué à son succès puisqu’elle écrase toutes ses concurrentes électriques depuis le mois de mars.

Seulement, le vent semble quelque peu tourner puisque la Dacia Spring a repris les commandes pour ce mois de juillet. Il faut dire que la marque roumaine est particulièrement en forme avec une hausse des ventes de 24 % lors du premier semestre, au niveau mondial.

Mais cela n’explique pas tout, la Spring est depuis fin mai disponible en location sous la barre des 99 € par mois, en version de base. Un loyer que le gouvernement promet d’être mis en place cet automne au plus tard.

Placée en cinquième position au mois de juin, la Spring a pris la tête pour le mois de juillet après avoir séduit 2 127 acheteurs, selon les chiffres de l’ l’Avere-France AAAData. Viennent ensuite la Tesla Model Y (1 631 immatriculations), la Fiat 500 (1 251 unités), la Peugeot e-208 (1 185) et la MG MG4 (1 083).

Ces chiffres sont difficilement comparables par rapport à ceux observés fin juin. En effet, les constructeurs font tout leur possible pour finir au mieux le premier semestre de l’année.

En revanche, il est possible de les comparer à ceux de juillet 2022. Ainsi, la Dacia Spring a bondi de 222 %, mais ce n’est rien face à la Model Y qui affiche 2 075 % d’augmentation ! La Fiat 500 reste timide avec + 33 % et la Peugeot e-208 est même à la peine avec – 14 %.

Une part de marché de 13,1 %

La voiture électrique se porte bien en France avec une part de marché de 13,1 % au mois de juillet, toujours selon l’Avere-France. L’évolution par rapport au même mois de 2022 atteint + 32,4 % avec au total 16 867 voitures immatriculées.

De son côté, l’hybride rechargeable détient 10,3 % des parts de marché et fait une belle percée ce mois-ci avec + 80 % (vs juillet 2022). La Peugeot 308 est en tête (1 090 ventes), suivi du Volkswagen Tiguan (767 ventes) et du Mercedes GLC (661 ventes).

À noter tout de même que la part de particuliers qui achètent un modèle hybride rechargeable n’est que de 24 %. Ce chiffre grimpe à 54 % pour les voitures électriques.