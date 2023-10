La Toyota Yaris hybride devient encore plus chère (et plus puissante)

Il y a quelques mois, Toyota présentait une mouture améliorée de sa Yaris. L’auto n’a pas été restylée à proprement parler mais elle a amélioré sa dotation intérieure et surtout, sa mécanique : elle développe toujours 116 chevaux dans sa version hybride de base, mais il est désormais possible d’opter pour une variante de 130 chevaux dont le moteur électrique est plus puissant.

Hélas, ces nouveautés ne sont pas gratuites. Alors que la Yaris hybride « millésime 2022 » débutait à 23 950€, la Yaris hybride « millésime 2024 » grimpe à 24 450€ en premier prix. Quant au nouveau groupe motopropulseur hybride de 130 chevaux, il démarre à 30 450€ en finition GR Sport et peut même atteindre 31 450€ dans la finition Première. La Japonaise est désormais largement plus chère que la Renault Clio E-Tech hybride de 145 chevaux, qui demande 27 400€ dans sa finition haut de gamme Esprit Alpine. Certes, la Honda Jazz hybride ne démarre pas sous les 29 620 et peut elle aussi dépasser les 30 000€…

Plus de Yaris thermique

A noter que la version essence 100% thermique de la Yaris, encore disponible en stock, va disparaître du catalogue. La très sportive Yaris GR de 261 chevaux à quatre roues motrices disparaît elle aussi du « millésime 2024 », mais elle n’aurait probablement pas résisté longtemps avec le nouveau malus écologique français de 2024 (les clients devront désormais payer plus de 35 000€ de malus).