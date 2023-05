La Toyota Yaris hybride s'améliore

Déjà restylée, la Toyota Yaris dont la quatrième génération a été lancée en 2020 ? Il ne s’agit pas exactement d’un repoudrage de façade car son style extérieur n’évolue pas. Mais la petite Japonaise bénéficie de plusieurs améliorations au niveau de son intérieur, avec un combiné d’instrumentation qui devient entièrement numérique (de 7 ou 12,3 pouces selon la version) et un nouvel écran tactile sur la console centrale (de 9 ou 10,5 pouces selon la version). Son système multimédia serait « plus rapide et plus puissant avec des fonctionnalités supplémentaires », précise-t-on dans le communiqué officiel.

Il y a aussi une grosse nouveauté sous le capot avec l’arrivée de la version Hybride 130 qui, comme son nom l’indique, développe 130 chevaux au lieu des 116 chevaux de la version hybride de base (toujours proposée au catalogue). Cette hausse de la puissance est obtenue grâce à un moteur électrique plus performant et bénéficie aussi au couple maximum, qui passe de 141 à 185 Nm. De quoi gagner une demi-seconde sur le 0 à 100 km/h, réalisé en 9,2 secondes contre 9,7 secondes pour la Yaris Hybride 116. Rien de très impressionnant, mais la consommation et les émissions de CO2 n’augmentent que très peu (96 g/km de CO2 au minimum au lieu de 92 g/km).

De meilleures aides à la conduite

La Yaris en profite aussi pour renforcer ses systèmes de sécurité active. Grâce notamment à une nouvelle caméra et un radar plus performant, son système de pré-collision fonctionnerait mieux, tout comme son régulateur de vitesse adaptatif et son système de centrage dans la voie. Il y a aussi de nouvelles aides d’urgence, notamment à l’arrêt avec un système de détection des véhicules à l’ouverture de la portière. Toyota ne précise pas les prix français de cette Yaris améliorée pour l’instant. Rappelons qu’elle démarre actuellement à 23 950€.