La très attendue BMW "Neue Klasse" montre ses naseaux

Le salon de Munich 2023 sera important pour BMW. Non seulement le groupe allemand y montrera la nouvelle génération de modèles de ses Mini et Mini Countryman, mais la marque à l’hélice exposera aussi sa voiture électrique familiale du futur. On parle de la « Neue Klasse », la première voiture BMW à s’équiper d’une toute nouvelle architecture technique optimisée au maximum pour les voitures électriques. Celle qui doit augmenter l’autonomie, réduire la masse et améliorer sensiblement l’efficience.

On le sait, le concept-car prévu par BMW au salon pour annoncer cette nouvelle famille de modèles électriques prendra la forme d’une berline familiale compacte. Et voici une première image montrant le double haricot de sa calandre , qui semble moins haut que ceux des récentes nouveautés de la gamme. Ils paraissent en revanche assez étirés à l’horizontale, avec le badge BMW présent sur le capot et un creusement au-dessus un peu à la façon du XM ou du iX. L'image est tirée d'une courte vidéo publiée sur Twitter où l'on découvre aussi un éclairage de cette calandre.

Une nouvelle famille de modèles

La version de série de ce concept-car doit arriver d’ici l’année 2025. Au moins cinq autres modèles doivent reprendre cette nouvelle plateforme et être commercialisés avant la fin de l’année 2027. Rendez-vous le 2 septembre prochain pour découvrir le premier d’entre eux en détail dans sa forme conceptuelle, avant de le retrouver sur le stand BMW à Munich la semaine prochaine.