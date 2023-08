A Munich, BMW dévoilera sa voiture électrique du futur

En tant que marque allemande, BMW ne pouvait évidemment pas louper le salon de Munich 2023. Le constructeur à l’hélice viendra dans son grand salon national avec un vaste programme, qui comprendra notamment la présence de la toute nouvelle génération de Série 5 et de i5 en plus d’une version blindée de la récente limousine Série 7. On pourra aussi découvrir la toute nouvelle Mini de cinquième génération sur l’espace dédié à la marque anglaise, propriété de BMW depuis le début du siècle.

Mais l’attraction principale sur le stand de la marque à l’hélice, ce sera assurément le concept-car Vision Neue Klasse : un véhicule annonçant un futur modèle de série, le premier d’une nouvelle génération de voitures électriques dont les performances seront meilleures que celles des véhicules à zéro émissions actuels de BMW. Ils disposeront notamment de batteries à la fois moins lourdes et meilleures en autonomie par rapport aux accumulateurs des BMW électriques d’aujourd’hui, en plus d’une architecture technique entièrement repensée.

Une berline compacte pour commencer

La Vision Neue Klasse devrait prendre la forme d’une berline familiale compacte, d’un format proche de celui de la Tesla Model 3. Le modèle de série annoncé par ce concept-car arrivera en 2025 et précédera la commercialisation de cinq autres modèles basés sur la même plateforme (tous lancés avant la fin de l’année 2027). Des SUV sont bien évidemment au programme, tendance du marché oblige. Rendez-vous dès le 4 septembre prochain pour découvrir à quoi ressemblera la BMW électrique du futur.