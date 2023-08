Plus de 100 km en électrique pour la BMW Série 5 hybride rechargeable

Après avoir dévoilé sa Série 5 en thermique et en électrique avec l’i5, BMW présentera deux versions hybrides rechargeables de sa berline. La première, 530e, pourra parcourir entre 87 et 101 km selon le cycle WLTP. La seconde, nommée 550e xDrive, ira un peu moins loin : entre 79 et 90 km. Ces autonomies confortables, mais tout de même inférieures à celles de sa principale concurrente, la Mercedes Classe E, sont obtenues grâce à une batterie d’une capacité utile de 19,4 kWh.

BMW a réussi à lui trouver un emplacement qui ne vient pas grignoter le volume de coffre puisqu’il reste constant par rapport aux autres versions (520 litres). Côté recharge, l’accumulateur pourra s’abreuver jusqu’à une puissance de 7,4 kW, assurant une recharge complète en trois heures. Sur une prise domestique classique, il faudra plutôt tabler sur près de 10 heures.

Quant au moteur électrique, il prend place directement dans la boîte de vitesses automatique à huit rapports. Il développe une puissance de 197 ch et peut atteindre un couple important de 450 Nm. À lui seul, il devrait déplacer sans peine la berline allemande. Avec une telle aide, les puissances cumulées s’envolent avec 489 ch pour la 550e xDrive. Pour sa part, la 530e est plus raisonnable avec 299 ch.

Un concept Vision Neue Klasse inédit à Munich

BMW profitera du show allemand pour présenter un nouveau concept : le Vision Neue Klasse. Son but est de donner des indications concernant les futurs modèles de la marque, qui reposeront sur une nouvelle plateforme au nom éponyme. Il doit notamment regrouper les idées déjà vues sur les concepts i Vision Circular et i Vision Dee en ce qui concerne l’électrification et les équipements numériques, et bien sûr le design.