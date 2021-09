Salon de Munich 2021 : BMW imagine la compacte de 2040 avec le concept i Vision Circular

Décidément, le temps a fait son oeuvre sur BMW qui a bien changé son discours. Le groupe allemand est passé, en vingt à trente ans, d'un géant du "plaisir de conduite" et de la performance à un industriel soucieux du développement durable, toujours dans le domaine de ce BMW appelle la "mobilité premium". Et au salon de Munich, BMW illustre cette image de marque par un concept i Vision Circular très futuriste.

Dans son fief bavarois, le groupe BMW dévoile donc une auto qui pourrait, un jour, lui permettre d'atteindre les 50 % de matériaux recyclés et utilisés dans la fabrication des voitures, contre 30 % à l'heure actuelle. C'est en tout cas l'objectif d'un BMW qui a fortement mis l'accent sur le développement durable et l'économie circulaire lors de ses conférences à Munich. Le concept, lui, atteint les 100 %, avec une batterie solide entièrement assemblée à partir de matières recyclées. Oliver Zipse, le PDG de BMW, a eu des mots plutôt intéressants vis à vis de ce concept : "nous allons faire un grand pas en avant dans cette direction avec les modèles "Neue Klasse". Nous sommes conscients que de nombreux fans de BMW souhaitent avoir un avant-goût de la "Neue Klasse", mais la BMW i Vision Circular ne l'est pas. Je peux toutefois vous promettre que, sur le plan de la durabilité, la "Neue Klasse" est développée dans le même esprit que la BMW i Vision Circular".

En clair, il s'agissait de ne pas trop froisser les adeptes BMW de la première heure, mais de leur annoncer en douceur que le concept i Vision Circular collera tôt ou tard avec l'ADN de la marque.

En matière de design, à l'heure où les monospaces disparaissent, le profil de "bulle" monovolume semble faire son retour chez les électriques. La Volkswagen ID.3, entre autre, en est le parfait exemple et cette I Vision Circular ne déroge pas à la règle. L'absence de la contrainte du moteur thermique sous le capot avant permet aux constructeurs de maximiser l'espace à bord et revenir à des designs proches des monospaces. Un autre détail dans le communiqué a attiré notre attention : l'absence de peinture. Vous savez sans doute à quel point les peintures peuvent nécessiter d'importantes ressources, souvent polluantes. Ici, BMW a fait le choix de s'en passer : "la BMW i Vision Circular évite délibérément l'utilisation de la peinture pour l'extérieur, et présente à la place une carrosserie principale en aluminium secondaire avec une finition anodisée or clair".

Une i Vision Circular qui pourrait bien annoncer le futur de la Série 1.