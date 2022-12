Et si BMW détenait la solution aux problèmes des voitures électriques ?

Impossible de ne pas louer les qualités de la voiture électrique quand on a goûté au plaisir d’utilisation de ces machines en ville et dans la vie de tous les jours. Impossible, aussi, de ne pas rappeler les problèmes inhérents à cette technologie : le prix, tout d’abord, avec une tarification souvent désavantageuse pour les modèles à zéro émission lorsqu’on les compare avec des véhicules à énergie fossile de catégorie similaire, surtout lorsqu’on parle de voitures à la vocation abordable. La masse, aussi, avec des nouveautés électriques de plus en plus lourdes qui dépassent vite les deux tonnes quand on regarde du côté des modèles familiaux. L’autonomie, enfin, directement liée à ce problème de masse car il faut absolument installer des batteries extrêmement lourdes pour allonger au maximum la distance possible entre deux charges.

Mais si ces problèmes vous détournent pour l’instant des voitures électriques, les améliorations attendues sur cette technologie dans les années à venir pourraient vite vous faire changer d’avis. En la matière, les annonces spectaculaires de BMW sont vraiment de nature à donner espoir : il y a quelques semaines, déjà, les communicants de la marque à l’hélice affirmaient travailler sur de nouvelles batteries cylindriques aux performances bien meilleures que les cellules actuellement utilisées par le constructeur allemand (et la plupart des systèmes lithium-ion du marché). Rappelons que Tesla utilise déjà des batteries cylindriques de dimensions similaires depuis peu, sans que cela ne permette pour l'instant de réaliser des progrès significatifs en matières d'autonomie.

30% plus efficaces, 50% moins chères et moins lourdes

D'après le constructeur allemand, pourtant, ces futures batteries BMW « Gen 6 », attendues pour 2025, promettent sur le papier une solution à tous les problèmes techniques actuels des voitures électriques. Grâce à une densité énergétique bien meilleure due à une composition et une architecture différentes, ces batteries doivent augmenter l’autonomie et la rapidité de charge de 30%. Le nouveau procédé de fabrication permettrait par ailleurs de diminuer leurs coûts de 50%, un chiffre énorme quand on sait que les batteries représentent environ 40% du prix total d’un véhicule électrique actuellement sur le marché.

Grâce à cette meilleure densité énergétique, la masse des batteries pourra également progresser. Ajoutez à cela un bien meilleur bilan écologique lors de leur construction (-60% d’émissions de CO2 et utilisation réduite de cobalt ou de graphite) en plus de meilleures qualités dynamiques du véhicule grâce à l’intégration des batteries directement dans la structure du châssis, et vous obtenez une bien meilleure voiture électrique que les BMW zéro émissions actuelles. En admettant que les autres constructeurs parviennent à des progrès similaires à la même échéance, il y aura peut-être de quoi inverser la tendance actuelle, plutôt à la hausse des prix ininterrompue des voitures neuves et à la tarification plus haute des modèles électriques. Et encore, on ne connaît pas encore le potentiel réel des technologies du futur comme celle des batteries solides, plutôt attendues pour la fin de la décennie…