La triste rentrée 2024 du marché automobile français

Cette fois, c’est vraiment la baisse. Depuis quelques mois, le marché automobile neuf français signait déjà des chiffres en baisse mais au cumul, l’année 2024 restait positive par rapport à la même période de l’année 2023.

Ce n’est plus le cas : après une forte baisse de 24,3% sur mois d’août (ou de 20,7% à nombre identique de jours ouvrés), le marché est désormais en recul de 0,5% sur les huit premiers mois de l’année 2024 par rapport à la même période de l’année dernière.

Il s’est vendu 85 977 voitures neuves en août 2024, contre 113 599 au même mois l’année dernière. Dans le détail, le groupe Stellantis chute de 31,7% (avec -45% pour Fiat, DS et Citroën), le groupe Renault perd 22,5% (-26,1% pour la seule marque Renault) et même Toyota recule de 13,2%.

Et les voitures électriques ? Elles se vendent moins elles aussi. Leur part dans les ventes de voitures neuves n’était que de 15% en août 2024 contre 17% un an plus tôt. Sur les huit premiers mois de l’année 2024, la part des voitures électriques est de 16,8% soit un niveau similaire à celui de l’année 2023 dans son entièreté.

L’essence demeure l’énergie préférée des clients français avec 31,8% du mix de ventes sur les huit premiers mois de l’année 2024, devant le full hybride (18,3%), l’électrique (16,8%), l’hybride léger (13,6%), l’hybride rechargeable (7,9%) et le diesel (7,8%).

La Clio reste proche de la 208

Du côté des modèles, la Peugeot 208 reste l’auto la plus vendue du marché sur les huit premiers mois de l’année 2024, avec un peu plus de 2 000 exemplaires d’avance sur la Renault Clio. La Dacia Sandero est troisième devant la Citroën C3. Du côté des électriques, il faut regarder en 16ème position pour trouver le Tesla Model Y. On note aussi -sans surprise- le bon démarrage du Dacia Duster de troisième génération qui figure déjà à la 38ème position après avoir démarré sa commercialisation en juin. Jusqu’où montera-t-il d’ici la fin de l’année ?