La version performance du Kia EV3 est en préparation, elle se nommera EV3 GT.

Le Kia EV3 est un grand SUV citadin électrique de 4,30 m de long. On peut le considérer comme une alternative à des SUV compacts électriques affichés souvent plus cher pour une habitabilité parfois à peine supérieure. Il propose dans sa version « Long Range » une batterie de 81,4 kWh permettant sur un parcours mixte d’effectuer plus de 550 km sans recharger. Mais pour cela, il faut se contenter d’une motorisation de 204 ch entraînant les roues avant.

Pour plus de puissance il faudra patienter jusqu’à la fin de l’année pour voir arriver le Kia Ev3 GT. Ce modèle disposera de deux moteurs électriques (un sur chaque essieu) et donc d'une transmission intégrale et devrait afficher une puissance de 400 ch et de belles performances. On parle d’ores et déjà d’un 0 à 100 km/h en moins de quatre secondes. C’est ce modèle qui a été surpris par nos chasseurs de scoop.

Une bâche qui recouvre un modèle performant

Vêtu d’une bâche épaisse, c’est une habitude chez le constructeur coréen, le prototype du Kia EV3 GT a été surpris alors qu’il était sur un parking. Très camouflé, ce modèle ne laisse pas apercevoir grand-chose de sa carrosserie. Mais nos chasseurs de scoop ont décelé des différences avec l’EV3 actuel comme un nouveau bouclier au design légèrement différent de celui de l'EV3 en finition GT-Line.

Chez Kia et Hyundai, on mélange les équipements

On peut apercevoir aussi que ce modèle est équipé d’étriers de freins de couleur jaune qui seront repris sur le modèle de série. En revanche, il ne faut pas se fier aux jantes qui équipent ce modèle, car ce sont celles des prototypes de la future Hyundai Ioniq 6 restylée. Le « h » au centre du moyeu indiquant qu’il s’agit bien de jantes destinées à un modèle du cousin Hyundai.

Un rival pour les Smart #1 Brabus et MG4 X-Power

Si l’intérieur est également bien protégé par une bâche qui recouvre l’ensemble du tableau de bord, celle-ci n’est pas assez grande pour recouvrir les sièges. Ce qui nous permet de voir les sièges spécifiques qui équiperont cette version GT avec en particulier un appuie-tête sur lequel sont inscrites les lettres « GT » stylisées. On devrait découvrir vers la fin de l’année ce modèle qui viendra se frotter au SUV Smart #1 Brabus et à la compacte MG4 X-Power qui disposent de motorisations de plus de 400 ch.