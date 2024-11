La vieillissante Alfa Romeo Giulia fait-elle encore envie ?

L’Alfa Romeo Giulia a été lancée sur le marché en 2015, une époque où le patron de l’ancien groupe FCA espérait encore faire du constructeur italien un rival direct de BMW, Mercedes et Audi grâce à une nouvelle série de modèles à la vocation « premium ». Malgré de vraies qualités et un design intéressant, ni la Giulia ni le Stelvio n’ont réussi à faire de l’ombre aux références allemandes dans les ventes.

Nous sommes en 2024 et entre temps, toutes les rivales allemandes de la Giulia ont fait peau neuve. Mais pas l’Italienne, qui poursuit une carrière discrète en attendant sa remplaçante 100% électrique en 2026. Il se trouve qu’Alfa Romeo pratique tout de même des remises conséquentes sur sa berline : 5 000€ dès l’entrée de gamme (diesel 160 chevaux à boîte automatique en finition Sprint, normalement proposée à 50 600€ prix catalogue). Soit un prix remisé de 45 600€ en version de base (-9,8%).

Pour les adeptes du « c’était mieux avant »

La Giulia reste pour moi infiniment moins belle que son prédécesseur la 159. Mais elle affiche toujours des lignes élégantes et presque traditionnelles à côté de ses rivales plus modernes. Dépourvue du moindre degré d’électrification et des écrans gigantesques devenus incontournables dans sa catégorie, cette propulsion fait même office de familiale « à l’ancienne » et reste plaisante à conduire. Alors, cette remise pourrait-elle vous donner envie de craquer pour l’Italienne qui joue désormais les puristes ? Hélas, elle reste quand même très chère : à titre de comparaison, une BMW 318i essence de 156 chevaux démarre à 48 750€. L’Alfa se défend avec un malus bien moindre en version diesel (210€ contre 898€ pour l’Allemande), mais sa version essence de 280 chevaux doit composer avec 7 851€ de malus !

