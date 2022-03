La ville de Lyon bientôt limitée à 30 km/h

Après les exemples de Grenoble, Nantes, Lille et Paris, et encore bien d’autres villes en France et en Europe, Lyon va se convertir aux 30 km/h. Si quelques grands axes comme les quais ou encore l’avenue Berthelot resteront à 50 km/h, 84 % des rues de la ville seront limitées à 30 km/h dès le mercredi 30 mars prochain.

Une mesure qui a pour but d’améliorer la sécurité routière, la cohabitation entre les différents usagers mais aussi de réduire la pollution sonore et de privilégier les modes de déplacements doux et les transports en commun. En termes de nuisance sonore, la diminution du bruit constatée varie ainsi entre 2,4 et 4,5 décibels, ce qui équivaut à une réduction de moitié du volume sonore.

Le maire écologiste de la capitale des Gaules, souhaite ainsi « limiter le nombre de blessés et de blessés graves sur la route », en particulier pour les usagers les plus vulnérables que sont les enfants et les personnes âgées.

Sur l’ensemble de la ville de Lyon, les rues concernées par le passage à la limitation de vitesse à 30 km/h représentent 610 kilomètres, sur un total de 727 kilomètres. Le coût de l’opération pour la mairie est quant à lui de 150 000 €.

Par ailleurs, outre Lyon, plus de la moitié des 59 communes de la Métropole du Grand Lyon pourraient également faire le choix d’abaisser la vitesse maximale en ville à 30 km/h. Une mesure qui devrait même être mise en application dès cette année dans une dizaine d’entre elles.