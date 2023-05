La voie de covoiturage de Paris ne fait pas l'unanimité

Aménager une voie réservée aux automobilistes faisant du covoiturage ainsi qu’aux véhicules des transports en commun et aux taxis. Voilà le projet de la marie de Paris qui veut profiter de l’organisation prochaine des jeux olympiques pour réaménager son réseau routier périphérique afin de pousser les habitants de la région à ne plus prendre leur voiture seuls. Rappelons que pendant toute la durée des jeux, le périphérique parisien comprendra une voie exceptionnellement réservée pour le transport des athlètes, des organisateurs et du personnel en plus des services médicaux.

La mairie de Paris avait lancé une consultation pour recueillir l’avis des citoyens sur ce projet de transformer les futures voies spéciales des jeux olympiques en couloirs réservés aux pratiquants du covoiturage (ainsi qu’aux transports en commun et taxis, donc). Mais d’après les journalistes du JDD, cette consultation a été peu suivie : alors que celle sur les ZFE a dépassé les 50 000 participants, elle n’a recueilli que 6 100 avis (il s’agit certes d’une consultation concernant uniquement les automobilistes de la région parisienne). Comme la consultation sur les ZFE, elle ferait en tout cas quasiment l’unanimité contre elle avec 80% d’opinions défavorables d’après le JDD.

Une pétition lancée par l’opposition

Dans le JDD, une pétition signée par 1800 personnes accompagnée d’une tribune demande le retrait de ce projet. Poussée par des bords politiquement opposés à la mairie de Paris, elle dénonce l’absence d’étude d’impact indépendante et craint un risque de renforcement des difficultés de circulation sur le périphérique parisien et donc de la pollution locale). De son côté, la mairie de Paris estime que cette voie dédiée au covoiturage pourrait permettre de supprimer entre 100 000 et 200 000 voitures par jour en décourageant les automobilistes roulant seuls dans leur voiture (soit 10 à 20% des « autosolistes »). La maire de Paris Anne Hidalgo doit prendre une décision définitive sur le sujet de cette voie réservée d’ici la mi-juillet, mais il n’est pas certain du tout qu’elle suive l’avis des citoyens consultés.