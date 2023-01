La voiture dans les jeux de société

Piloter une F1

Un immense plateau double faces avec d’un côté le circuit de F1 de Monaco et de l’autre un tracé urbain. Dix voitures, six dès de couleur (6 rapports de la boîte de vitesses) et un dé noir (désespoir). À vous de jouer.

Le but ? Être le premier à franchir le drapeau à damier. Pour cela un fin pilotage ne suffit pas. Il convient également ménager sa mécanique et de faire gaffe aux aléas de la course.

Comment on joue ? Chaque joueur possède un tableau de bord individuel avec une boîte de vitesses et des indicateurs de l’état de la voiture (gestion freins, dégradation des pneus…). Pour avancer il faut lancer différents dés au nombre de faces différentes (4 si roule en première à 20 en sixième). Chaque joueur ajuste sa vitesse, puis lance le dé correspondant pour avancer en pensant à anticiper les virages, les dépassements etc. Attention aux collisions, aux accidents, aux débris sur la piste et à tous les faits de course.

Et alors ? Un jeu de calcul et de prise de risque, avec tous les aspects d’un GP : casse moteur, collision, tenue de route, débris sur la piste, aspiration, arrêt au stand et des adversaires qui ne se laissent pas si facilement doubler. Adrénaline assurée.

Formula D

Âge : 14+

Joueurs : 2-10

Temps : 60 min.

Editeur : Asmodee

Prix : 45 €

Avaler les kilomètres

Inventé en 1954 par Arthur Dujardin, un imprimeur de Codes de la route d’Arcachon, le Mille Bornes s’est imposé comme un classique du jeu de société.

Le but ? Être le premier joueur à atteindre 1 000 kilomètres en contrecarrant les pièges des adversaires.

Comment on joue ? Chaque joueur reçoit 6 cartes. Une carte feu vert permet de démarrer. Les cartes kilométriques permettent d’avancer plus ou moins vite. Mais attention aux différents pièges tendus par vos adversaires.

Et alors : Familial simple, rapide et accessible à tous. Un classique avec ses entourloupes, ses bottes secrètes et ses coups fourrés. Facile, rapide et fédérateur.

1 000 bornes

Âge : 6+

Joueurs : 2-8

Temps : 15 à 20 min

Editeur : Dujardin

Prix : 15,90 €

Réaliser une croisière transcontinentale

Une plongée au cœur des années 1930 et des grandes Croisières (jaune, noire et blanche) Citroën.

Le but ? Traverser le continent avec son autochenille. De la jungle africaine à la Grande Cordillère des Andes en passant par les grands espaces nord-américains, à vous le grand frisson. Le premier arrivé n’est pas forcément le gagnant, d’autres facteurs entrent en jeu pour désigner le vainqueur.

Comment on joue ? Il faut d’abord affecter stratégiquement les cinq membres de son équipe. Combien d’éclaireurs pour ouvrir la route, combien dédiés aux ressources financières, à la mécanique etc… Ensuite on pioche des tuiles pour avancer de case en case et tracer son chemin transcontinental. Lors des déplacements on consomme l’essence marquée sur la tuile, on endommage son véhicule selon le terrain traversé et on s’arrête dès lors qu’on arrive dans une ville où on en profite pour faire le plein et réparer la mécanique. Reste à gérer tous les aléas d’une telle expédition et les coups tordus de vos adversaires.

Et alors ? Une aventure palpitante dans laquelle la stratégie, la chance et la rouerie permettent de finir vainqueur. La possibilité de faire la transcontinentale du nord au sud ou inversement change les sensations de course et permet de varier les plaisirs.

The Great Race 1 & 2

Âge : 10+

Joueurs : 2-10

Temps : 60 min

Editeur : Platypus Game

Prix : 55 €

Remporter un rallye

Spéciales chronométrées, routes enneigées, cordes piégeuses, dérapages, saut… Ambiance 100 % rallye.

Le but ? Terminer premier des trois spéciales du rallye sur asphalte ou neige.

Comment on joue ? D’abord choisir le tracé des spéciales. Pour avancer, jeter les dés. Les dés noirs « gear » représentent l’étagement de la boîte de vitesses (de 1 à 6) permettent de vous déplacer. Les dés blanc « gaz » pour prolonger le déplacement sans changer de vitesse, les dés rouge « frein » pour négocier un virage délicat. Méfiance ! Chaque dé dispose de symboles de « danger », si vous en avez trois en un seul lancé, c’est la sortie de route assurée. Vous pouvez vous la jouer prudent et lancer les dés successivement un par un de manière à éviter au maximum les risques. Plus téméraires, vous lancerez les trois dés simultanément.

Et alors ? un régal de spéciales avec tout ce qui fait le sel d’une épreuve de rallye. Même s’il s’avère risquer de titiller les limites, la chance sourit (généralement) aux audacieux, alors on fonce !

Rallyman GT

Âge : 14+

Joueurs : 1-6

Temps : 45 min

Editeur : Holy Grail Games

Prix : 60 €

Piloter un bolide des 60’s

Développer, optimiser et piloter une F1 des années 60. Dans la peau d’un gentleman driver.

Le but ? franchir en premier la ligne d’arrivée pour gagner.

Comment on joue ? Chaque joueur reçoit un plateau individuel sur lequel il y a un tas de carte, un certain nombre de cartes « heat » à utiliser pour accélérer, un levier de vitesse ainsi que 7 cartes qui constituent de la main de départ. Première étape choisir sa vitesse, s’il avance ou descend d’une unité il n’y a rien à faire en revanche si on veut passer de la première à la troisième, il faut piocher une carte « heat » que l’on pose dans sa défausse. Ensuite le joueur peut jouer autant de cartes que la vitesse enclenchée (1 carte en 1, 2 cartes en seconde etc.) et se déplace du nombre de cases indiquées. Un certain nombre d’actions peuvent influencer de façon positive ou négative le déroulement de la course.

Et alors ? Le judicieux équilibre entre tactique, chance et fluidité de jeu, apporte une bonne dose de fun. Le mode championnat permet de faire toute une saison de GP et enchaîner les courses pendant plus de trois heures d’affilée. Mention spéciale pour les illustrations.

Heat

Âge : 10+

Joueurs : 1-6

Temps : 60 min

Editeur : Days of Wonder

Prix : 58,90 €

Sauver l’humanité

Un monde postapocalyptique radioactif et gelé duquel il faut s’extirper pour sauver sa peau.

Le but ? Votre ultime chance de survie est d’atteindre le Last Aurora, un brise-glace. Faute d’y parvenir il va falloir trouver le bon mode survie dans un univers hostile.

Comment on joue ? Le jeu se déroule en six manches, chacune divisée en cinq phases. La phase exploration permet de récupérer des cartes ressources, des recrues etc. Après chaque action le survivant passe en phase repos où recharger les batteries. La phase déplacement se fait grâce au carburant acquis permet de progresser sur la map de village en village. Gaffe à éviter les zones contaminées. La phase attaque permet de lutter contre les nombreux ennemis qui jalonnent le parcours. A vous de tout bien gérer pour vous en sortir. Enfin dans la dernière phase, il vous faut gagner en réputation pour pouvoir avoir une chance d’atteindre le Las Aurora.

Et alors ? Une sorte de Mad Max glacé complétement cinglé avec un petit côté jeu de rôle. Complexe et passionnant. Bémol pour le manque d’interactivité entre les joueurs.

Last Aurora

Âge : 13+

Joueur : 1-4

Temps : 60 min

Editeur : Matagot

Prix : 41 €

S’extirper des embouteillages

Un jeu de réflexion pour trouver le bon chemin et sortir des bouchons.

Le but ? S’extirper des embouteillages.

Comment on joue ? Choisir une carte défi, placer votre voiture (rouge) sur le plateau au milieu du trafic puis déplacer les véhicules qui bloquent votre progression (de manière horizontale ou verticale) afin de pouvoir progresser et sortir de l’embouteillage.

Et alors ? Avec quatre niveaux de difficulté et quarante défis, ce casse-tête convient aussi bien aux débutants qu’aux experts. Progressif et ludique.

Rush Hour

Âge : 8+

Joueur : 1

Temps : 10 min

Editeur : ThinkFun

Prix : 28 €

Rouler en petit bolide

Jeu de course tactique pour les enfants dans lequel il convient de bien lancer les dés pour avancer rapidement.

Le but ? Franchir la ligne d’arrivée en premier.

Comment on joue ? Placer sa voiture sur la flèche de départ correspondant à la couleur de son bolide. Lancer les 6 dès en même temps et regarder si vous pouvez déplacer votre véhicule sur les cases de couleurs indiquées par les dés. Du coup vous pouvez avancer de 6 cases d’un coup ou… d’aucune. Il est interdit de reculer, de s’arrêter sur une case déjà occupée, et de passer sur une case pneu.

Et alors ? Un jeu simple, instinctif pour les plus jeunes mais pas que. Mention spéciale pour le design des véhicules en bois.

Monza

Âge : 5+

Joueurs : 2-6

Temps : 15 min

Editeur : Haba

Prix : 23 €

Devenir le roi du bitume

Un jeu de construction basé sur le réel réseau autoroutier urbain Metropolitan Expressway de Tokyo.

Le but ? Construire un réseau routier sur lequel faire circuler toutes ses voitures.

Comment on joue ? Chaque joueur choisit ses voitures d’une même couleur, ensuite il en place une sur une route montée sur un pilier (point de départ du jeu). À tour de rôle les joueurs posent un des quatre types de bâtiment où il le souhaite. Et ainsi développer votre réseau routier. Si le nouveau tronçon routier que vous vener de construire surplombe une route vous pouvez placer un de vos véhicules, s’il en surplombe deux vous pouvez jouer deux de vos véhicules. Vous pouvez également créer des intersections d’où plusieurs routes peuvent partir, des sorties qui vous permettent de placer une voiture supplémentaire. Mais attention à ce que rien ne s’effondre. Le vainqueur est le premier joueur à poser toutes ses voitures.

Et alors ? Un jeu de réflexion et de construction totalement addictif pour ingénieurs ponts et chaussées en herbe.

Tokyo highway

Âge : 8+

Joueurs : 2-4

Temps : 30 à 60 min

Editeur : Itten

Prix : 39,90 €

Déjouer Satanas et Diabolo

Tiré du dessin animé éponyme vous voilà emporté dans une course épique dans laquelle sévit Satanas.

Le but ? Désamorcer les pièges posés par Satanas et franchir la ligne d’arrivée en vainqueur.

On joue comment ? On commence par créer la piste en plaçant aléatoirement les 16 tuiles environnement. Chaque joueur choisit ensuite son véhicule, sa fiche personnage et les quatre cartes pouvoirs qui lui sont associées. Les bolides sont ensuite posés de part et d’autre de la piste, cette dernière étant réservée à Satanas. Chaque joueur démarre avec trois cartes de déplacement et doit en poser une première et avancer jusqu’à la prochaine case libre. Mais le joueur peut avancer davantage s’il dispose d’une carte déplacement correspondant à l’environnement dans lequel il se e trouve (ex une carte désert s’il est dans le désert). Il convient donc de gérer au mieux sa main de cartes en fonction des cases à venir. Un fois que vous avez joué c’est au tour de Satanas de jouer. Tant qu’il reste dans le peloton rien ne se passe. Mais s’il passe en tête il dépose au hasard des pièges qui se déclenche lorsqu’un concurrent tombe dessus. C’est alors le moment de jouer vos cartes pouvoirs afin de contrer l’infernale Satanas.

Et alors ? Un jeu régressif calqué sur dessin animé éponyme, fluide et d’une simplicité… enfantine. On peut regretter le manque d’interactions entre les joueurs. En dessous de cinq joueurs, c’est un tantinet plan-plan.

Les fous du volant