La Volkswagen Arteon Shooting Brake en fuite

Volkswagen dévoilera dans quelques jours le restylage de l'Arteon, et en profiter par la même occasion pour dévoiler l'Arteon Shooting Brake... qui n'est pas une surprise, puisqu'elle a déjà été immortalisée dans une version quasiment définitive. Cette fois, ce sont bel et bien les photos officielles qui inondent la Toile grâce à nos confrères chinois d'Autohome.

Une auto inédite dans le catalogue de Volkswagen, et aussi très étonnante alors que la marque, et plus généralement le groupe, cherche à faire du ménage dans ses gammes pour simplifier les catalogues.

La face avant sera similaire à celle de l'Arteon berline restylée, et la grosse nouveauté est évidemment cette poupe caractéristique, qui donne l'impression d'avoir affaire à un modèle très imposant. Le travail des ailes arrière dans la largeur accentue évidemment ce ressenti. Les premières informations contredisent malgré tout cette impression : l'Arteon Shooting Brake ferait la même longueur que la berline, à 4,86 mètres.