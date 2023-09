La Volkswagen Golf 9 sera bien une auto 100% électrique

La Volkswagen Golf de huitième génération a été lancée en 2019. Elle va prochainement recevoir son restylage de mi-carrière et restera sous cette forme au catalogue du constructeur allemand encore quelques années. Mais après cette Golf 8, tout va changer : comme des bruits de couloir le laissaient entendre il y a quelques mois, la neuvième génération de la compacte la plus connue d’Europe passera à la technologie 100% électrique. Elle ne laissera même plus la possibilité d’opter pour une motorisation thermique puisque comme le rapportent les journalistes anglais d’Autocar après une discussion avec le patron de Volkswagen Thomas Schäfer, elle reposera sur la plateforme SSP.

Oui, on parle bien de la fameuse architecture destinée à remplacer l’actuelle MEB et à équiper quasiment toutes les futures voitures électriques du groupe Volkswagen. Une plateforme qui ne permettra pas d’intégrer des moteurs thermiques tout en intégrant de grosses avancées technologiques par rapport aux modèles actuels du géant allemand.

Pas avant 2028

Toujours d’après les journalistes anglais d’Autocar, cette Golf de neuvième génération n’arrivera pas avant 2028. Ce qui obligera la Golf 8 restylée à rester au catalogue au moins quatre ans en admettant qu’elle arrive l’année prochaine. Après elle, la marque de Wolfsburg ne devrait plus proposer de modèle compact à motorisation thermique. A moins que le marché automobile européen n’évolue pas dans la direction prévue et que Volkswagen change ses plans dans les prochaines années ?