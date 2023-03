La Volkswagen ID1 électrique à 20 000€ mieux que la Dacia Spring ?

Il y a quelques heures, Olivier Pagès était en Allemagne à Hanovre pour assister à la présentation de la Volkswagen ID.2All, un concept-car préfigurant la future citadine électrique du constructeur de Wolfsburg. Cette prochaine ID.2 de série, attendue pour 2025, doit concurrencer la fameuse Renault 5 (qui débutera elle en 2024) et ne coûtera que 25 000€ dans sa version d’entrée de gamme. Une addition autrement plus abordable que celle de l’ID.3 compacte, démarrant actuellement au-dessus des 46 000€.

A l’occasion de la conférence, la marque a également confirmé le développement d’un autre petit modèle électrique, dont la taille et le prix seront plus doux que ceux de l’ID.2. La future ID.1 devra en effet coûter moins de 20 000€ dans sa version de base, un tarif qui ferait d’elle une auto encore plus abordable que la Dacia Spring. La Roumaine d’origine chinoise, pénalisée par l’inflation ces dernières années, coûte en effet 20 800€ en premier prix actuellement.

Du low-cost ?

Conçue sur la version « Entry » de la plateforme électrique MEB de Volkswagen également utilisée par la prochaine ID.2, cette iD.1 devrait se contenter de petites batteries, d’une motorisation de faible puissance et d’un niveau d’équipement inévitablement moins généreux que celui des autres modèles de la gamme. On a hâte de voir si Volkswagen parviendra tout de même à mettre au point un produit moins bas de gamme que la Dacia Spring, dont les qualités routières et le confort n’ont rien à voir avec celui d’une vraie citadine.