6. La Volvo ES90 brille par sa fiche technique en matière d’autonomie et de recharge
Les chiffres clés
|Volvo Es90 SINGLE EXTENDED RANGE 333 1EDT ULTRA 69 KWH
|Généralités
|Finition
|ULTRA
|Date de commercialisation
|05/03/2025
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|100 000 km
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|36 mois
|Dimensions
|Longueur
|5 m
|Largeur sans rétros
|1,94 m
|Hauteur
|1,54 m
|Empattement
|3,10 m
|Volume de coffre mini
|446 L
|Volume de coffre maxi
|1 256 L
|Nombre de portes
|5
|Nombre de places assises
|5
|Poids à vide
|2 441 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Electrique
|Puissance fiscale
|17 CV
|Couple
|480 Nm
|Puissance moteur
|333 ch|trs/min
|Autonomie en électrique combinée
|650 km
|Capacité batterie
|69 kWh
|Type batterie
|Lithium-ion Li
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|180 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|6.9 s
|Emissions de CO2
|0 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|ZERO
