La Volvo ES90 bouscule les Audi A6, BMW Série 5 et Mercedes EQE électriques !

6. La Volvo ES90 brille par sa fiche technique en matière d’autonomie et de recharge

 

Les chiffres clés

Volvo Es90 SINGLE EXTENDED RANGE 333 1EDT ULTRA 69 KWH
Généralités  
Finition ULTRA
Date de commercialisation 05/03/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km 100 000 km
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 36 mois
Dimensions  
Longueur 5 m
Largeur sans rétros 1,94 m
Hauteur 1,54 m
Empattement 3,10 m
Volume de coffre mini 446 L
Volume de coffre maxi 1 256 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 2 441 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Puissance fiscale 17 CV
Couple 480 Nm
Puissance moteur 333 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 650 km
Capacité batterie 69 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Performances / consommation  
Vitesse maximum 180 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 6.9 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
