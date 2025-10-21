4. En conclusion la Volvo ES90 est digne des allemandes électriques mais pas très pratique…
La concurrence : forcément chic et chère…
Les rivales sont donc de grandes berlines de 5 m de long, d’environ 300 ch en version monomoteur, bien plus en version bimoteurs 4x4, et aux batteries tutoyant voire dépassant les 90 kWh, au minimum. Tous ces chiffres ont leur importance car si l’on souhaite simplement les approcher sans les atteindre, une simple Mazda 6e de 4,92 m, 245 ch et 80 kWh à 44 500 € peut concurrencer logiquement l’ES90. Idem pour la Volkswagen ID.7. Mais si l’on souhaite vraiment cette capacité d’accumulateur, une cavalerie équivalente, une puissance de charge exemplaire et un intérieur tiré à quatre épingles, seules les Audi A6 e-tron Sportback, BMW i5 et Mercedes EQE soutiennent la comparaison. On aurait pu également citer la célèbre (quoique vieillissante) Tesla Model S, mais la marque américaine l’a retirée du catalogue européen.
À retenir : une digne alternative aux Allemandes !
Comme ses aïeules thermiques, la nouvelle grande routière électrique de Volvo n’a pas à rougir face aux Allemandes. Habitable, chaleureuse, performante, sûre, plaisante à conduire et rapide à recharger, elle devrait séduire ceux qui souhaitent aligner les kilomètres dans un confort ouaté, à condition que l’autonomie réelle sur voies rapides approche la valeur d’homologation, ce qu’il nous faudra vérifier dans un deuxième temps. Quoi qu’il en soit, il faudra accepter un volume de coffre juste, la rareté des rangements, son ergonomie tactile, et un tarif digne coquet malgré une fabrication en Chine.
Caradisiac a aimé
- Habitabilité
- Présentation/finition soignés
- Performances
- Comportement dynamique
- Puissance de recharge
Caradisiac n’a pas aimé
- Volume de coffre
- Ergonomie trop tactile
- Rangements rares
- Tarifs
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|SINGLE EXTENDED RANGE 333 1EDT START 69 KWH
|0 (wltp)
|75 900 €
|€
|SINGLE EXTENDED RANGE 333 1EDT PLUS 69 KWH
|0 (wltp)
|79 900 €
|€
|SINGLE EXTENDED RANGE 333 1EDT ULTRA 69 KWH
|0 (wltp)
|88 050 €
|€
|TWIN 449 1EDT ULTRA 69 KWH
|0 (wltp)
|93 050 €
|€
|TWIN PERFORMANCE 680 1EDT ULTRA 69 KWH
|0 (wltp)
|98 450 €
|€
