Volvo Es90

La Volvo ES90 bouscule les Audi A6, BMW Série 5 et Mercedes EQE électriques !

Alan Froli

La Volvo ES90 bouscule les Audi A6, BMW Série 5 et Mercedes EQE électriques !

La Volvo ES90 Single Extended Range (333 ch, à partir de 75 900 €) est évaluée dans la catégorie des routières électriques monomoteur d’environ 300 ch, qui comprend notamment :

-Audi A6 Sportback e-tron (285 ch, à partir de 66 420 €)

-BMW i5 eDrive40 (340 ch, à partir de 76 250 €)

-Mercedes-Benz EQE 350 + (320 ch, à partir de 82 750 €)

Volvo ES90 Single Extended Range Ultra
Budget
  • 5.2
Pratique
  • 6.92
Rapport prix/équipements
  • 8.33
Sur la route
  • 7.86
Sécurité
  • 6
Autonomie
  • 7
Note globale : 13,8 /20
