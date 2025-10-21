3. En matière d’équipements, la Volvo ES90 montre l’exemple…
La Volvo ES90 propose 3 niveaux de finition, les versions bimoteurs imposant le plus élevé.
L’entrée de gamme Start n’oublie rien d’important avec les aides à la conduite obligatoires, bien sûr, mais aussi surveillant d’angles morts, aide à la direction en manœuvre d’urgence, alerte vigilance conducteur avec arrêt de sécurité, alerte trafic en marche arrière avec freinage auto, et projecteurs LED. Et côté agrément, elle offre système multimédia 14,5’’ Google Automotive avec Bluetooh, GPS et réplication des smartphones, instrumentation numérique 9’’, système audio 325 W, accès mains libres, 4 prises USB-C, recharge smartphone par induction, siège avant chauffants et électriques (mémoire côté conducteur), clim auto 4 zones, toit vitré, pompe à chaleur, jantes alliage 20''.
Pour 4 000 € supplémentaires, la mouture Plus ajoute affichage tête haute, tableau de bord et panneaux de portes surpiqués, incrustations bois rétroéclairées, volant réglable électriquement, système audio Bose 14 HP/940 W, et assises des sièges extensibles manuellement. Elle donne également accès à des options perfectionnées telles que la suspension pneumatique (2 700 €).
Notre haut de gamme Ultra réclame encore un effort de 8 150 €, qu’il justifie en fournissant toit panoramique opacifiant, vitres latérales et arrière feuilletées, sellerie confort perforée ventilée, sièges avant massants à supports lombaires électriques, dossiers arrière inclinables électriquement, accoudoir central arrière premium avec incrustation en bois, projecteurs LED Pixel à faisceau ajusté en continu, suspension pneumatique active, poignées extérieures rétroéclairées, portes à fermeture douce, lave-phares à haute pression, caméra 360° avec vue 3D, et jantes alliage 21 pouces.
Le point techno : la sécurité renforcée…
7 caméras, 5 radars, 12 capteurs ultrason et un (disgracieux) « Lidar » au-dessus du pare-brise chargé de mesurer des distances (par la lumière) : l’ES90 fait le plein d’équipements pour montrer l’exemple en matière de sécurité. On retrouve, bien sûr, les assistances bien connues, mais la Suédoise va plus loin en s’assurant, par exemple, qu’aucun occupant (un enfant ou un animal) n’est oublié à chaque verrouillage, que le conducteur reste attentionné, ou encore que les voies sont libres à l’ouverture des portières. Une marque de fabrique…
Equipements et options
Version : SINGLE EXTENDED RANGE 333 1EDT ULTRA 69 KWH
Equipements de sécurité
ABS
Alarme
Détecteur de pluie
Trousse de premiers secours
Indicateur de perte de pression des pneus TPMS
Préparation pour le système Isofix (places latérales AR)
Alerte vigilance conducteur
Assistance anti-sortie de route
Assistance aux intersections
Alerte trafic en marche AR
Alerte franchissement de ligne
Airbag genoux pour le conducteur
Airbag rideaux gonflables
Airbags sièges AV contre les chocs latéraux SIPS
Commutateur de désactivation de l’airbag du passager AV
Préparation pour éthylotest antidémarrage
Lave-phares à haute pression
Contrôle de la traction
Equipements de confort
Ceintures de sécurité à trois points d’ancrage.
Direction assistée
Sièges AR électriques
Vitres latérales et AR feuilletées
Connexion Bluetooth
Radio numerique terrestre
Sièges AV chauffants (trois niveaux d'intensité)
Contour des vitres latérales Noir Laqué
Climatisation automatique quadri-zone
Assise des sièges AV extensible manuellement
Siège passager AV à réglages électriques
Radars de stationnement AV et AR
Protection sièges avant WHIPS
Grand écran central flottant 14,5"
Système audio Bose Premium Sound
Rétroviseurs extérieur/intérieur avec fonction anti-éblouissement automatique.
Emblème de calandre chauffant
Supports lombaires des sièges AV (2 positions)
Verrouillage centralisé
Poignées extérieures rétroéclairées
Siège conducteur à réglages électriques et à fonction mémoire
Airbags sièges AV contre les chocs latéraux SIPS
Rétroviseurs extérieurs sans contour avec teinte Noire
5 sièges individuels
Chargeur téléphone par induction pour une recharge sans fil (puissance de charge de 15 W)
Volant avec finition supérieure et colonne de direction réglable électriquement
Sièges AR chauffants sur les places aux extrémités (trois niveaux d’intensité)
Incrustation rétroéclairée Bouleau aride
Sièges AV avec fonction massage et supports lombaires réglables électriquement
Sièges AV et AR (places aux extrémités) ventilés
Accoudoir central AR premium avec incrustation en bois
Esthétique / Carrosserie
Peinture métallisée
Toit panoramique fixe
Lidar coloris Noir Laqué entre le pare-brise et le pavillon de toit
Jantes alliage 21" 5 branches Noir / Diamant avec insert ultra-léger aérodynamique
Toit panoramique opacifiant
Cache-bagages pour coffre
Sellerie confort Nordico perforé/ventilé coloris Anthracite
Autres équipements
Poignées de portes couleur carroserie
Triangle de présignalisation
Kit anticrevaison
Caméra de recul
Pompe à chaleur
Système de sécurité connectée (Connected Safety)
Régulateur adaptatif de vitesse et de distance ACC
Système intelligent d’information du conducteur IDIS
Tableau de bord et panneaux de portes finition haute avec surpiqûres
Grille d’aération inférieure avant coloris Noir Laqué
Conduite à une pédale ou One Pedal Drive
Port de charge sur l’aile arrière gauche
Capteur d'humidité
Portes à fermeture douce (Soft Close)
Application Volvo Cars sur smartphone (iOS et Android)
ESP (correcteur électronique de trajectoire)
Caméras 360° avec vue 3D
Suspension pneumatique active
Aide à l’évitement et à l’atténuation des collisions
Aide au maintien dans la voie
Aide à l’évitement des piétons et cyclistes
Système de compréhension du conducteur
Système de détection des occupants (SDO)
Correctif de la pédale d’accélérateur
Système d’adaptation intelligente de la vitesse
Plateforme de calcul central
Avertisseur extérieur sonore d’approche à basse vitesse dans le but d’avertir notamment les piétons
Freins à disques 19" à l'AV et à l'AR
Verrouillage de sécurité enfant aux portes AR
Batterie Lithium-ion haute-tension 800V
Câble de recharge Type 2 Mode 3 de 32A en triphasé
Châssis Touring
Amortissement piloté avec la technologie FSD (ou Frequency Selective Damping) offrant un parfait
Système de contrôle de la qualité de l’air
Balais d’essuie-glace AV avec lave-glace intégré
Ouverture des portes et du coffre sans clé (Keyless) avec la clé numérique
Coffre à hayon à ouverture et fermeture électronique
Coffre à l’AV de 22 litres
Projecteurs LED de dernière génération, design « Marteau de Thor »
Combiné d’instruments 9’’
Système d’infodivertissement Volvo Car UX avec services Google
Clé numérique
Connexion internet 5G (selon le réseau mobile disponible)
Mise à jour du système à distance (Over The Air ou OTA)
4 ports USB type-C (2 à chaque rangée)
Affichage tête haute
Purificateur d’air et prénettoyage d’habitacle à distance
Eclairage intérieur haut de gamme
Tapis haute qualité
Sélecteur de média en cristal
Projecteurs LED à technologie Pixel haute-définition
Boîte de vitesses automatique
Options disponibles
-
Vitres latérales AR et du coffre sur-teintées:
510 €
-
Volvo Pack Service:
2865 €
-
Design extérieur chrome:
360 €
-
Jantes alliage 22'' 5 branches Noir / Diamant avec insert ultra-léger aérodynamique:
960 €
-
Jantes alliage 22’’ 5 branches en Y Noir / Diamant:
2500 €
-
Pneumatiques toutes-saisons:
400 €
-
Système audio premium Bowers & Wilkins:
3070 €
-
Sellerie confort Nordico perforé/ventilé coloris Cardamome:
0 €
-
Sellerie confort Nordico perforé/ventilé coloris Aurore:
0 €
-
Sellerie confort Cuir Nappa perforé/ventilé coloris Anthracite:
1800 €
-
Sellerie confort Cuir Nappa perforé/ventilé coloris Cardamome:
1800 €
-
Sellerie confort Cuir Nappa perforé/ventilé coloris Aurore:
1800 €
-
Sellerie confort Laine mélangée coloris Gris:
2000 €
-
Peinture métallisée Noir Onyx:
1150 €
-
Peinture métallisée Blanc Cristal:
1150 €
-
Peinture métallisée Bleu Denim:
1150 €
-
Peinture métallisée Rouge Érable:
1150 €
-
Peinture métallisée Sable Dune:
1150 €
-
Peinture métallisée Argent Magnétique:
1150 €
