La Volvo ES90 propose 3 niveaux de finition, les versions bimoteurs imposant le plus élevé.

L’entrée de gamme Start n’oublie rien d’important avec les aides à la conduite obligatoires, bien sûr, mais aussi surveillant d’angles morts, aide à la direction en manœuvre d’urgence, alerte vigilance conducteur avec arrêt de sécurité, alerte trafic en marche arrière avec freinage auto, et projecteurs LED. Et côté agrément, elle offre système multimédia 14,5’’ Google Automotive avec Bluetooh, GPS et réplication des smartphones, instrumentation numérique 9’’, système audio 325 W, accès mains libres, 4 prises USB-C, recharge smartphone par induction, siège avant chauffants et électriques (mémoire côté conducteur), clim auto 4 zones, toit vitré, pompe à chaleur, jantes alliage 20''.

Pour 4 000 € supplémentaires, la mouture Plus ajoute affichage tête haute, tableau de bord et panneaux de portes surpiqués, incrustations bois rétroéclairées, volant réglable électriquement, système audio Bose 14 HP/940 W, et assises des sièges extensibles manuellement. Elle donne également accès à des options perfectionnées telles que la suspension pneumatique (2 700 €).

Notre haut de gamme Ultra réclame encore un effort de 8 150 €, qu’il justifie en fournissant toit panoramique opacifiant, vitres latérales et arrière feuilletées, sellerie confort perforée ventilée, sièges avant massants à supports lombaires électriques, dossiers arrière inclinables électriquement, accoudoir central arrière premium avec incrustation en bois, projecteurs LED Pixel à faisceau ajusté en continu, suspension pneumatique active, poignées extérieures rétroéclairées, portes à fermeture douce, lave-phares à haute pression, caméra 360° avec vue 3D, et jantes alliage 21 pouces.

Le point techno : la sécurité renforcée… 7 caméras, 5 radars, 12 capteurs ultrason et un (disgracieux) « Lidar » au-dessus du pare-brise chargé de mesurer des distances (par la lumière) : l’ES90 fait le plein d’équipements pour montrer l’exemple en matière de sécurité. On retrouve, bien sûr, les assistances bien connues, mais la Suédoise va plus loin en s’assurant, par exemple, qu’aucun occupant (un enfant ou un animal) n’est oublié à chaque verrouillage, que le conducteur reste attentionné, ou encore que les voies sont libres à l’ouverture des portières. Une marque de fabrique…