La Volvo ES90 bouscule les Audi A6, BMW Série 5 et Mercedes EQE électriques !

Alan Froli

3. En matière d’équipements, la Volvo ES90 montre l’exemple…

 

La Volvo ES90 propose 3 niveaux de finition, les versions bimoteurs imposant le plus élevé.

L’entrée de gamme Start n’oublie rien d’important avec les aides à la conduite obligatoires, bien sûr, mais aussi surveillant d’angles morts, aide à la direction en manœuvre d’urgence, alerte vigilance conducteur avec arrêt de sécurité, alerte trafic en marche arrière avec freinage auto, et projecteurs LED. Et côté agrément, elle offre système multimédia 14,5’’ Google Automotive avec Bluetooh, GPS et réplication des smartphones, instrumentation numérique 9’’, système audio 325 W, accès mains libres, 4 prises USB-C, recharge smartphone par induction, siège avant chauffants et électriques (mémoire côté conducteur), clim auto 4 zones, toit vitré, pompe à chaleur, jantes alliage 20''.

Pour 4 000 € supplémentaires, la mouture Plus ajoute affichage tête haute, tableau de bord et panneaux de portes surpiqués, incrustations bois rétroéclairées, volant réglable électriquement, système audio Bose 14 HP/940 W, et assises des sièges extensibles manuellement. Elle donne également accès à des options perfectionnées telles que la suspension pneumatique (2 700 €).

Notre haut de gamme Ultra réclame encore un effort de 8 150 €, qu’il justifie en fournissant toit panoramique opacifiant, vitres latérales et arrière feuilletées, sellerie confort perforée ventilée, sièges avant massants à supports lombaires électriques, dossiers arrière inclinables électriquement, accoudoir central arrière premium avec incrustation en bois, projecteurs LED Pixel à faisceau ajusté en continu, suspension pneumatique active, poignées extérieures rétroéclairées, portes à fermeture douce, lave-phares à haute pression, caméra 360° avec vue 3D, et jantes alliage 21 pouces.

Le point techno : la sécurité renforcée…

7 caméras, 5 radars, 12 capteurs ultrason et un (disgracieux) « Lidar » au-dessus du pare-brise chargé de mesurer des distances (par la lumière) : l’ES90 fait le plein d’équipements pour montrer l’exemple en matière de sécurité. On retrouve, bien sûr, les assistances bien connues, mais la Suédoise va plus loin en s’assurant, par exemple, qu’aucun occupant (un enfant ou un animal) n’est oublié à chaque verrouillage, que le conducteur reste attentionné, ou encore que les voies sont libres à l’ouverture des portières. Une marque de fabrique…

 

 

Equipements et options

Version : SINGLE EXTENDED RANGE 333 1EDT ULTRA 69 KWH

Equipements de sécurité

  • ABS

  • Alarme

  • Détecteur de pluie

  • Trousse de premiers secours

  • Indicateur de perte de pression des pneus TPMS

  • Préparation pour le système Isofix (places latérales AR)

  • Alerte vigilance conducteur

  • Assistance anti-sortie de route

  • Assistance aux intersections

  • Alerte trafic en marche AR

  • Alerte franchissement de ligne

  • Airbag genoux pour le conducteur

  • Airbag rideaux gonflables

  • Airbags sièges AV contre les chocs latéraux SIPS

  • Commutateur de désactivation de l’airbag du passager AV

  • Préparation pour éthylotest antidémarrage

  • Lave-phares à haute pression

  • Contrôle de la traction

Equipements de confort

  • Ceintures de sécurité à trois points d’ancrage.

  • Direction assistée

  • Sièges AR électriques

  • Vitres latérales et AR feuilletées

  • Connexion Bluetooth

  • Radio numerique terrestre

  • Sièges AV chauffants (trois niveaux d&#039;intensité)

  • Contour des vitres latérales Noir Laqué

  • Climatisation automatique quadri-zone

  • Assise des sièges AV extensible manuellement

  • Siège passager AV à réglages électriques

  • Radars de stationnement AV et AR

  • Protection sièges avant WHIPS

  • Grand écran central flottant 14,5&quot;

  • Système audio Bose Premium Sound

  • Rétroviseurs extérieur/intérieur avec fonction anti-éblouissement automatique.

  • Emblème de calandre chauffant

  • Supports lombaires des sièges AV (2 positions)

  • Verrouillage centralisé

  • Poignées extérieures rétroéclairées

  • Siège conducteur à réglages électriques et à fonction mémoire

  • Airbags sièges AV contre les chocs latéraux SIPS

  • Rétroviseurs extérieurs sans contour avec teinte Noire

  • 5 sièges individuels

  • Chargeur téléphone par induction pour une recharge sans fil (puissance de charge de 15 W)

  • Volant avec finition supérieure et colonne de direction réglable électriquement

  • Sièges AR chauffants sur les places aux extrémités (trois niveaux d’intensité)

  • Incrustation rétroéclairée Bouleau aride

  • Sièges AV avec fonction massage et supports lombaires réglables électriquement

  • Sièges AV et AR (places aux extrémités) ventilés

  • Accoudoir central AR premium avec incrustation en bois

Esthétique / Carrosserie

  • Peinture métallisée

  • Toit panoramique fixe

  • Lidar coloris Noir Laqué entre le pare-brise et le pavillon de toit

  • Jantes alliage 21&quot; 5 branches Noir / Diamant avec insert ultra-léger aérodynamique

  • Toit panoramique opacifiant

  • Cache-bagages pour coffre

  • Sellerie confort Nordico perforé/ventilé coloris Anthracite

Autres équipements

  • Poignées de portes couleur carroserie

  • Triangle de présignalisation

  • Kit anticrevaison

  • Caméra de recul

  • Pompe à chaleur

  • Système de sécurité connectée (Connected Safety)

  • Régulateur adaptatif de vitesse et de distance ACC

  • Système intelligent d’information du conducteur IDIS

  • Tableau de bord et panneaux de portes finition haute avec surpiqûres

  • Grille d’aération inférieure avant coloris Noir Laqué

  • Conduite à une pédale ou One Pedal Drive

  • Port de charge sur l’aile arrière gauche

  • Capteur d&#039;humidité

  • Portes à fermeture douce (Soft Close)

  • Application Volvo Cars sur smartphone (iOS et Android)

  • ESP (correcteur électronique de trajectoire)

  • Caméras 360° avec vue 3D

  • Suspension pneumatique active

  • Aide à l’évitement et à l’atténuation des collisions

  • Aide au maintien dans la voie

  • Aide à l’évitement des piétons et cyclistes

  • Système de compréhension du conducteur

  • Système de détection des occupants (SDO)

  • Correctif de la pédale d’accélérateur

  • Système d’adaptation intelligente de la vitesse

  • Plateforme de calcul central

  • Avertisseur extérieur sonore d’approche à basse vitesse dans le but d’avertir notamment les piétons

  • Freins à disques 19&quot; à l&#039;AV et à l&#039;AR

  • Verrouillage de sécurité enfant aux portes AR

  • Batterie Lithium-ion haute-tension 800V

  • Câble de recharge Type 2 Mode 3 de 32A en triphasé

  • Châssis Touring

  • Amortissement piloté avec la technologie FSD (ou Frequency Selective Damping) offrant un parfait

  • Système de contrôle de la qualité de l’air

  • Balais d’essuie-glace AV avec lave-glace intégré

  • Ouverture des portes et du coffre sans clé (Keyless) avec la clé numérique

  • Coffre à hayon à ouverture et fermeture électronique

  • Coffre à l’AV de 22 litres

  • Projecteurs LED de dernière génération, design « Marteau de Thor »

  • Combiné d’instruments 9’’

  • Système d’infodivertissement Volvo Car UX avec services Google

  • Clé numérique

  • Connexion internet 5G (selon le réseau mobile disponible)

  • Mise à jour du système à distance (Over The Air ou OTA)

  • 4 ports USB type-C (2 à chaque rangée)

  • Affichage tête haute

  • Purificateur d’air et prénettoyage d’habitacle à distance

  • Eclairage intérieur haut de gamme

  • Tapis haute qualité

  • Sélecteur de média en cristal

  • Projecteurs LED à technologie Pixel haute-définition

  • Boîte de vitesses automatique

Options disponibles

  • Vitres latérales AR et du coffre sur-teintées

     : 

    510 €

  • Volvo Pack Service

     : 

    2865 €

  • Design extérieur chrome

     : 

    360 €

  • Jantes alliage 22'' 5 branches Noir / Diamant avec insert ultra-léger aérodynamique

     : 

    960 €

  • Jantes alliage 22’’ 5 branches en Y Noir / Diamant

     : 

    2500 €

  • Pneumatiques toutes-saisons

     : 

    400 €

  • Système audio premium Bowers & Wilkins

     : 

    3070 €

  • Sellerie confort Nordico perforé/ventilé coloris Cardamome

     : 

    0 €

  • Sellerie confort Nordico perforé/ventilé coloris Aurore

     : 

    0 €

  • Sellerie confort Cuir Nappa perforé/ventilé coloris Anthracite

     : 

    1800 €

  • Sellerie confort Cuir Nappa perforé/ventilé coloris Cardamome

     : 

    1800 €

  • Sellerie confort Cuir Nappa perforé/ventilé coloris Aurore

     : 

    1800 €

  • Sellerie confort Laine mélangée coloris Gris

     : 

    2000 €

  • Peinture métallisée Noir Onyx

     : 

    1150 €

  • Peinture métallisée Blanc Cristal

     : 

    1150 €

  • Peinture métallisée Bleu Denim

     : 

    1150 €

  • Peinture métallisée Rouge Érable

     : 

    1150 €

  • Peinture métallisée Sable Dune

     : 

    1150 €

  • Peinture métallisée Argent Magnétique

     : 

    1150 €

Voir tout

