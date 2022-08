Lamborghini engrange 425 millions d'euros de bénéfices

Dans un contexte d’instabilité économique majeure au niveau mondial, la mythique écurie de sport Lamborghini enregistre une croissance record, étonnante et presque insolente.

La marque italienne de supercars, de fait, semble évoluer sur un petit nuage depuis le début de l’année. La filiale du groupe Volkswagen a réalisé un premier semestre 2022 de tous les superlatifs. Des résultats incarnés notamment par une marge d’exploitation qui aurait atteint 32 %. Elle ajoute avoir clôturé l’exercice sur un bénéfice opérationnel de 425 millions d’euros pour 5090 voitures distribuées. Cela correspond à environ 84 000 euros de bénéfice par unité…

Toute la production actuelle prévendue jusqu'à 2024

Le patron annonce dans le même temps une autre bonne nouvelle pour l’enseigne badgée du taureau doré. A ce stade, Lamborghini aurait en effet prévendu toute sa production jusqu’au début de l’année 2024. « Nous avons une très forte demande et actuellement, le carnet de commandes dépasse 18 mois », constate Stephan Winkelmann. Si ce dernier explique que « le nombre de clients n’est pas la préoccupation de la marque », il se réjouit néanmoins que « de plus en plus de personnes viennent chez Lamborghini. »

Rappelons que le catalogue actuel de Lamborghini ne compte dans ses rangs que trois modèles, mais quels modèles ! Du luxe et de l’hyper-sportivité sur toute la gamme : l’Aventador avec son moteur V12, la Hurican avec son V10 et le SUV Urus, dernier né de la bande (en 2018) avec son V8 biturbo. Le nouveau best-seller de la marque ne compte d'ailleurs pas se reposer sur ses lauriers puisqu'il est apparu il y a quelques jours dans une inédite version Performante promettant à ses pilotes fortunés quelque 666 chevaux sous la pédale…

Avec un paddock si compétiteur et au final si rentable, on imagine que Lamborghini puisse envisager l’avenir plutôt sereinement. L’occasion de confirmer une mue vers l’électrique même..? Oui, assurément. C’est du moins ce que promet Stephan Winkelman. Il annonce en effet des variantes hybrides pour chacun des trois modèles pour 2024, et un premier bolide 100 % électrique d’ici à 2030.