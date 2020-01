Lamborghini et Rolls Royce : les ventes explosent avec les SUV

Très peu de marques résistent encore à la tentation du SUV. Les unes après les autres, les firmes de prestige se laissent convaincre. Et celles qui ont franchi le Rubicon constatent les effets incroyables sur leurs chiffres de ventes. Lamborghini et Rolls Royce en sont de parfaits exemples.

Le britannique a établi un nouveau record de ventes, passant pour la première fois la barre des 5 000 livraisons dans le monde. Ce sont exactement 5 152 modèles qui ont été livrés, en hausse de 25 % par rapport à 2018. C'était la première année complète pour le 4x4 Cullinan. La marque souligne que ce modèle est celui qui a connu le meilleur départ commercial de son histoire !

De quoi l'inciter à doubler la mise ? Pas pour tout de suite ! En 2020, Rolls concentrera ses efforts sur le lancement d'une toute nouvelle Ghost. Dans son bilan, le constructeur indique que l'Amérique du Nord représente un tiers de ses ventes. Son deuxième grand marché est la Chine.

L'effet SUV a été encore plus efficace chez Lamborghini. Les ventes du taureau se sont envolées de 43 % en 2019. Lambo a livré 8 205 autos, avec là aussi une très forte demande des États-Unis, où 2 374 véhicules ont été vendus. Les USA sont ainsi loin devant la Chine (770 ventes, avec Macao et Hong-Kong) et le Royaume-Uni (658).

Et donc l'explosion des ventes a une raison : l'Urus. Rien qu'en 2019, le constructeur a vendu 4 962 exemplaires de son baroudeur. Ce chiffre correspond à l'ensemble de ses ventes de 2017 ! Le reste de la gamme reste toutefois un succès, avec 2 139 Huracan et 1 104 Aventador.