Lamborghini ne compte plus aller dans les grands salons automobiles

Le monde d'après, ce sera sans les salons automobiles pour Lamborghini. Katia Bassi, responsable du marketing et de la communication de la firme italienne, l'a confirmé auprès d'Autocar India. Elle explique que ce type d'événement ne correspond plus aux attentes de la marque, qui souhaite une relation plus "intime" avec ses clients.

La décision n'est toutefois pas liée directement à la crise du coronavirus. Avant que celle-ci commence, Lamborghini avait déjà décidé de ne pas aller au Salon de Genève 2020 (événement finalement annulé par la pandémie). La marque a depuis dévoilé en ligne la version Spyder de l'Huracan Evo.

Le constructeur va mettre l'accent sur des événements dédiés à ses clients, à des acheteurs potentiels et à des VIP. Ces rendez-vous plus exclusifs seront l'occasion de dévoiler des nouveautés mais aussi de les faire essayer. Un contact plus direct et plus privilégié qui doit permettre de mieux vendre encore !

Cela peut en revanche sembler fort dommage pour le grand public. Les salons automobiles comme Genève ou Paris sont bien souvent les seules opportunités pour les passionnés d'approcher des Lamborghini. Le stand de l'italien est toujours une attraction où le monde s'entasse les jours d'affluence. Les Lamborghini pourraient toutefois s'exposer lors d'autres types d'événements, on pense par exemple aux 24 Heures du Mans.

Pour les fans qui ne peuvent s'offrir une Lambo, la marque va surtout miser sur le digital, avec notamment un championnat e-sport.