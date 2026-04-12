Depuis l’année dernière, Max Verstappen s’aventure régulièrement dans les championnats GT entre ses week-ends de course en Formule 1. Avec un talent remarquable : si certains spécialistes de la discipline laissaient entendre qu’il exagérait un peu ses performances lors de ses débuts sur le Grand Nürburgring, il a ensuite dominé une course au volant d’une Ferrari 296 GT3 devant tous les meilleurs pilotes de la discipline, avant de récidiver il y a quelques semaines au volant d’une Mercedes-AMG GT3 (qui a ensuite été disqualifiée pour une erreur de gestion des pneumatiques).

Le pilote d’Aston Martin F1 Lance Stroll, lui, s’était déjà essayé à d’autres compétitions avec un certain succès : il avait notamment disputé les 24 Heures de Daytona en sport-proto dans le championnat américain de l’IMSA. Et en profitant de la longue pause du mois d’avril en Formule 1 (consécutive à l’annulation de deux grands Prix en raison de la guerre en Iran), il a lui aussi participé à une course de GT3 pour « passer le temps ». En l’occurrence, la manche au Paul Ricard du GT World Challenge Europe Endurance Cup qui se tenait ce samedi où il roulait avec Roberto Merhi et Mari Boya.

Un cauchemar

Dans cette compétition rassemblant de bonnes écuries et de très nombreux pilotes de pointe, peut-être encore davantage que dans le championnat NLS où a couru Max Verstappen, Lance Stroll a connu un week-end très difficile. Sa voiture s’est qualifiée en 15ème position (après quelques soucis pendant les essais libres) puis les trois pilotes ont perdu des positions tout au long de la course.

L’équipage a reçu de nombreuses pénalités (465 secondes au total) pour avoir franchi à plusieurs reprises les limites de la piste, mais aussi ignoré les drapeaux bleus (lorsqu’il faut laisser passer une voiture qui a au moins un tour d’avance) et provoqué un accident.

48ème à 12 tours

Au final, Lance Stroll et ses équipiers ont terminé à la 48ème position soit l’avant-dernière place des voitures ayant reçu le drapeau à damiers. Ils ont fini à 12 tours de l’auto victorieuse au terme des six heures de course, qui était elle aussi une Aston Martin Vantage GT3 pilotée par Nicki Thiim, Mattia Drudi et Marco Sørensen (trois excellents pilotes de la discipline). L’équipage de Stroll n’avait pas le rythme à la régulière pour s’approcher de la tête de course, sans qu’on en connaisse la raison.

A noter que Max Verstappen était également présent au Paul Ricard en « simple piéton » pour soutenir son écurie qui engageait une AMG GT3 pilotée par Daniel Juncarella, Chris Lulham et Jules Gounon. Ces derniers ont terminé à la dixième place du général sans le quadruple champion du monde de Formule 1, ce qui laisse imaginer que Verstappen aurait sans doute dû se contenter de cette position s’il avait participé.