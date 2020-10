Land Rover Defender : la bête - Salon de l'auto Caradisiac

Le Defender est un engin de légende, produit à plus de 2 millions d’exemplaires de 1948 à 2016 et dont Land Rover précise que les deux tiers circulent encore. Un chiffre bien sûr impossible à vérifier, mais peu importe après tout : ce modèle au profil reconnaissable entre mille a tracé son sillon dans les territoires parfois les plus hostiles, et aurait mille histoires à raconter.

C’est dire si le constructeur britannique est attendu au tournant avec le nouveau Defender qui, si la logique est respectée, poursuivra sa carrière jusqu’en…2087 !

En véritable 4x4, le Def’ annonce des angles d'attaque et de fuite de respectivement 38 et 40°, avale des dénivelés de 45° et, fort d’une garde au sol s'établit à 29 cm en mode off-road, traverse des gués de 90 cm. Pas mal, pour un bestiau de 2,2 tonnes !

Costaud il affiche une charge utile de 900 kilos et une capacité de remorquage 3,5 tonnes. Long de 5,02 m pour la version 110 à 5 portes (43 cm de moins pour la 90 à 3 portes) avec la roue de secours greffée à la porte arrière à ouverture horizontale, il affiche un design assez cubique mais qui ne manque pas de charme.

A bord, on retrouve tous les équipements de confort et de sécurité que l’on est en droit d’attendre d’un engin facturé 49 900 € minimum (à quoi s’ajoute un malus salé, puisque les émissions de C02 démarrent à 232g/km), et qui sera parfait pour organiser de grandes virées familiales lointaines. Notez qu’on peut disposer en option d’un troisième siège à l’avant ou, sur la version longue, d’une deuxième banquette arrière qui permet de transporter 7 personnes en tout.

Le Defender laisse le choix entre deux moteurs diesels développant respectivement 200 et 240 ch. En essence, il y a un bloc 4 cylindres de 300 ch promis à une carrière des plus confidentielles, et un plus intéressant 6 cylindres hybride développant 400 ch…et 260 g de CO2/km, malgré tout.

Le Defender 4 en occasion Prix d'un Land Rover Defender 4 neuf : de 49 900 € à 100 098 € Prix d'un Land Rover Defender 4 d'occasion : de 63 173 € à 101 510 € Près de 50 annonces de Land Rover Defender 4 d'occasion sur La Centrale. Fiabilité : l'avis de Manuel Cailliot Le Land Rover Defender traîne avec lui une réputation tenace. Il serait "toujours malade, mais jamais mort". Comprenez qu'il serait toujours sous le coup d'un souci quelconque mais qu'il ne laisse jamais son conducteur sur le bord de la route. Pour le nouveau modèle, qui n'a plus rien à voir avec l'ancien et repose sur des dessous modernes, utilise des moteurs dernier cri et des équipements à la pointe de la technologie, cela va-t-il aussi s'appliquer ? Espérons que non. Le recul n'est évidemment pas suffisant encore pour pouvoir porter un jugement fiabilité cohérent et... fiable. Mais les déboires connus par la marque depuis des années, et qui agacent les propriétaires d'Evoque ou de Range Rover, ne sont pas particulièrement de bon augure. À suivre...

