On pensait ne plus revoir sur le grand écran Largo Winch, après le deuxième opus sorti en 2011 (et un premier en 2008), il y a 13 ans déjà. Et pourtant, le troisième épisode de la franchise sera dans les salles obscures le 31 juillet prochain.

Aux commandes de ce blockbuster à l'américaine, le belge Olivier Masset-Depasse, et dans le rôle principal, toujours celui qui fut humoriste stand-upper, Tomer Sisley. Il endosse à nouveau le rôle de l'héritier de l'empire W, celui de son père adoptif, assassiné dans le premier volet. Ici, c'est le kidnapping de son fils qui sert de trame de fond à une traque impitoyable, entre mines birmanes et forêts canadiennes.

Largo Winch en Alpine A110 : enfin la berlinette française au cinéma !

Pourquoi en toucher un mot ici sur un site non pas dévoué à la critique du 7e Art, mais à l'automobile ? Tout simplement parce que dans ce troisième volet, Largo Winch se retrouve lors d'une course-poursuite au volant d'une Alpine A110 ! Le coupé tricolore est malheureusement rarement choisi par les producteurs de films à sensations, trop souvent envahis par les supercars italiennes, japonaises ou allemandes. Et on avait vu dans les précédents films surtout des Mercedes, Audi, Rolls-Royce ou vieux 4x4 Mitsubishi !

Un joli placement de produit donc, pour la firme de Dieppe, qui donnera un coup de projecteur sur le modèle et la marque, dont l'actualité tourne surtout autour de la F1 et plus récemment, des 24H du Mans.

Carrément présente sur l'affiche, comme un personnage à part entière

Il semble que la berlinette fasse dans le film preuve de son talent et de son agilité lors d'une course-poursuite dans les forêts canadiennes, où l'on aperçoit aussi des... luges ! Tout en glisse et en maîtrise de la part de Largo/Tomer, qui a probablement lui-même tourné les scènes. On se souvient en effet qu'il a participé à trois reprises au Trophée Andros, en 2009, 2014 et 2015. Il n'est donc pas manchot sur la neige et la glace.

L'A110 choisie par la production, et que l'on retrouve carrément sur l'affiche du film (deal avec la marque ?) semble être un modèle "de base", qui pour rappel développe 252 ch, et annonce 250 km/h en vitesse de pointe, et 4,5 s. pour le 0 à 100 km/h, tandis que son poids réduit (1 103 kg à vide) lui offre une agilité remarquable, pour le plus grand bonheur de Largo.

Le film, nous l'avons dit, sortira au cinéma le 31 juillet prochain, et contiendra à l'évidence plusieurs scènes de courses-poursuites. On aime ça, nous, les courses-poursuites...