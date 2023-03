Le 30 avril, sortez l'ancienne !

Le printemps est là, et se profile avec lui la 7ème édition de la Journée nationale des véhicules d’époque, ou JNVE pour les intimes.

Celle-ci aura lieu le dimanche 30 avril, jour où plusieurs centaines d’événement (800 l’an dernier !) seront organisés dans toutes les régions de France.

Outres les voitures et motos, sont appelés vélos, camionnettes, camions, bus, tracteurs et autres engins militaires, et chacun peut bien sûr y participer, qu’il s’agisse de clubs, de musées, de professionnels ou de particuliers...



« La JNVE est une déclinaison de la célèbre manifestation en Grande Bretagne, The Driving out Day. C’est un encouragement pour tous les collectionneurs à sortir leur ancienne, c’est en quelque sorte le printemps du véhicule d’époque ! » s’enthousiasme Jean-Louis Blanc, Président de la Fédération française des véhicules d’époque (FFVE).

Pour savoir quels événements ont lieu autour de chez vous, ou pour organiser vous-même une manifestation - du simple pique-nique à la grande balade, tout est possible - et la faire connaître, a été mis en place le site internet www.ffve-jnve.org.

En cette période d’électrification rapide, laquelle n’est pas sans créer de crispations, notamment autour de la mise en place de Zones à faibles émissions que beaucoup jugent antisociales, il est particulièrement important de célébrer ces vieilles bielles qui constituent des éléments fondamentaux de notre patrimoine et témoignent à leur façon du génie humain.