Le carburant de synthèse, un outil de communication plus qu'une avancée pour le climat ?

L'ONG ne parle pas de bio carburants!!! L'ONG parle d'E fuels. Les biocarburants sont à base d'éthanol agricole, les E fuels sont les carburants synthétiques en cours de développement à l'aide de la biomasse ou du craquage des molécules d'hydrogène et de carbone pour en faire un hydrocarbone. Le procédé utilisé est l'électrolyte.

Ce n'est pas le même que le procédé utilisé actuellement pour fabriquer de l'éthanol.

Alors, bon, ils sont bien gentils dans ces ONG, mais ils défendent leur vision comme les constructeurs comme Porsche (qui fait actuellement la pub des efuels) défendent leur clocher.

Maintenant, je veux bien qu'on nous vende l'électrique.

Sauf que tout les véhicules anciens, les véhicules thermiques en circulation récents ne vont pas disparaître du jour au lendemain! Vu la situation économique qui s'annonce sur le plan MONDIAL dès à présent et pour la prochaine décennie au bas mot, on peut même s'attendre à ce que les gens conservent le plus longtemps possible leurs autos actuelles!

Et il faudra bien alimenter ces véhicules! Donc, l'efuel est une solution pour continuer à faire rouler cette masse de véhicule.

Le véhicule qui pollue le moins, c'est celui qui est utilisé jusqu'à sa mort définitive et qui est recyclé ensuite.