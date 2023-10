Le break Volkswagen ID.7 s’appelle Tourer

Si les carrosseries break sont toujours aux catalogues des constructeurs, tout en étant de moins en moins nombreux, il y a bien longtemps qu’on les appelle autrement : Touring chez BMW, Estate chez Renault, Avant chez Audi…

Aujourd’hui, la gamme de la firme allemande compte la Golf SW et la Passat SW ainsi que l’Arteon Shooting Brake. Une nouvelle dénomination, encore jamais vue chez Volkswagen, va apparaître, le Tourer.

Le premier break électrique de la marque est encore en tenue de camouflage, mais on peut aisément avoir une idée précise de ce à quoi il ressemblera. Les similitudes avec la berline sont logiques et l’on peut s’attendre à une face avant et un habitacle identiques.

Ses lignes fluides servent l’aérodynamisme puisque son Cx atteint 0,24, un excellent chiffre très proche de celui de la berline (0,23). Comme cette dernière, le Tourer devrait profiter du moteur de 210 kW (soit 286 ch) associé à la batterie de 77 kWh dans un premier temps. On peut donc s’attendre à une autonomie très proche, de l’ordre de 615 km.

Un break qui déménage

Volkswagen reste encore timide sur les éléments mécaniques de son prochain Tourer. En revanche, le volume du coffre est communiqué, à savoir 545 litres banquette en place et 1 714 litres lorsqu’elle est rabattue. Le premier chiffre est légèrement supérieur à ce que propose la berline (532 litres), mais le deuxième reste inférieur au break Passat (1 920 litres). Ce dernier, uniquement disponible dans cette carrosserie, est en quelque sorte le pendant thermique de cette ID.7 Tourer.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Volkswagen indique que ce break sera officiellement dévoilé dans quelques mois avant un lancement en 2024. Il sera fabriqué à Emden en Allemagne dans la même usine que l’ID.4.